Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Başkent Lefkoşa’nın popüler caddesi Dereboyu’nda bulunan bir giyim mağazasında çalışan C. T. ve N.A.’nın son bir yıl içerisinde, mağazının deposundan 4 bin 100 kıyafet çaldığı belirtildi.

Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan zanlıların, mağazının deposundan günlük olarak hırsızlık yaptığı; C.T ve N.A’nın çaldığı eşyaları ‘çalıntı olmasını bildiği halde satın alan’ Z. G adlı kadının da gözaltına alındığı belirtildi.

Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, zanlıların 19 Şubat’ta yapılan bir ihbar üzerine gözaltına alındığını söyledi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada mağazadan çalınan bazı eşyalar bulundu. Mahkeme zanlılar için iki gün gözaltı kararı verdi.