Çalıştıkları fabrikadan 13 tonluk sac levha çalan 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de çalıştıkları fabrikanın deposundan 500 bin liralık 13 tonluk sac levha çalıp hurdacıya sattığı tespit edilen O.P. ve S.D., yakalanıp, tutuklandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposundan 13 ton ağırlığında sac levhalar çalındı. Fabrika yönetiminin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, levhaları aynı fabrikada işçi olan O.P. ve S.D.’nin çaldığı tespit edildi. İki şüpheli, düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, çaldıkları sac levhaları bir hurdacıya sattıklarını söyledi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan sac levhalar hurdacıda bulundu.

İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen O.P. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hurdacı C.D. ise ‘hırsızlık malını satın alma’ suçundan sevk edildiği adliyede, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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