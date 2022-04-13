Çalıştığı akaryakıt istasyonunda husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

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Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, çalıştığı akaryakıt istasyonunda husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan H.G., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kaçarken, polis ekipleri ise istasyon çevresinde bulunan ağaçlık alanda suç aleti tabancayı aradı.

Olay, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzuntarla yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, otomobiliyle akaryakıt istasyonuna geldikten sonra, aralarında daha önceden husumet bulunan istasyon çalışanı H.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheli, tabancasıyla H.G.’ye kurşun yağdırdı. H.G. yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İstasyonda görevli diğer çalışanlar, yaralanan H.G.’yi kendi imkanlarıyla yakınlarda bulunan bir özel hastaneye götürdü. Olay yerinde ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, 5 adet boş kovan topladı.

Öte yandan polis ekipleri, istasyon yakınında bulunan ağaçlık alanda olayda kullanılan tabancayı bulmak için çalışma yaptı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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