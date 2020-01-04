Ülkenin vergi sistemi beyan esasına dayanmaktadır. Beyana dayanan vergiler işverenlerin kendi kazançları üzerinden iradeleriyle beyan ettikleri( Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi) vergilerle, çalışanların ücret gelirlerinden kesilen dolaysız vergilerden oluşmaktadır.



Diğer taraftan vergilerin önemli bir kesimini de dolaylı vergiler oluşturmaktadır. Bu vergilerde de doğrudan vatandaşların harcamalarından, tüketimden alınan vergilerden oluşmaktadır.

Tüketicilerin gelirlerinden, temel gereksinimlerini karşılamak üzere alış veriş yaparken ödenen Katma Değer Vergisi, büyük Ağustos depreminin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir defalık olarak konan ancak, daha sonra yasa değişikliği ile kalıcı hale getirilen özel iletişim vergisi, yine belirli mallarda uygulanan özel tüketim vergisi gibi vergilerden oluşmaktadır.



Vergi gelirleri bütçe gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Gelir vergisi, Kurumlar vergisi gibi beyana dayalı vergiler dolaysız vergilerdir.

Dolaysız vergiler içerisinde yer alan gelir vergileri sadece işverenlerin kazançlarından oluşan vergilerden meydana gelmemektedir.



Gelir idaresi vergileri toplarken verginin en az maliyetle toplanması ve olabildiği kadar en yaygın olarak uygulanmasını öngörür.

Gelir üzerinden alınan vergilerin içerisinde ücretle çalışanların vergileri de bulunmaktadır. Ücretliler çok dağınık olması ve sayıca yüksek olması nedeniyle tek tek beyanname vermesinin zor olacağı ve bir maliyet oluşturacağı düşünülerek, bunlardan kesilen vergilerin kaynağında kesilmesi doğrultusunda bir uygulama yapılmaktadır.



Çoğu çalışan bu vergilerin farkında bile olmamaktadır. İşverenlerle net ücret üzerinden anlaşması, verginin doğrudan işçi tarafından beyan edilmemesi vergi bilincini de geliştirmemektedir.



Çalışanların, ücretleri üzerinden alınan verginin kolay toplanmasını sağlamak üzere vergi koyucu, işverenlere Vergi Usul Kanununun 11. maddesine “Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar” diyerek Vergi sorumlusu olarak görevlendirmiştir.



Vergi sorumluları ücretlerden gelir vergisi kanunun 103. Maddesindeki vergi dilimlerine göre kesmiş oldukları vergileri, muhtasar beyannameyle gelir idaresi başkanlığına beyan eder ve ücretliler adına gelir idaresine öderler.

Yaman çelişki bunun neresinde diyeceksiniz şimdi.



Sorun verginin kaynağında kesilip, gelir idaresine ödenmesinde değil tabi ki. İşverenlerin gönüllü olarak kazançlarından, elde edip beyan ettikleri vergiler ile çalışanların elde ettikleri ücretlerinden kaynağında kesilen vergilerin arsındaki orantısızlık.



Anayasamıza 73. maddesindeki vergi ödevi başlığıyla düzenlenen” Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır” denilmektedir.



Vatandaşlar, yaşadıkları ülkenin nimetlerinden yararlanırken külfetlerine de katlanacaklarıdır. Vergi politikasının sosyal amacı adaletli ve dengeli olmasıdır. Ancak vatandaşların katlandıkları bu külfet adaletli ve dengeli mi?



Gelir Vergisi aslında bir ücret vergisi halini almıştır. 2019 yılının ilk yarısında toplanan 100 TL’lik gelir vergisi içerisinde işverenlerin ödediği vergi 35 TL ise, ücretlilerin ödemiş oldukları vergi 65 TL’ dir. Gelir vergisi adeta bir ücret vergisi haline gelmiş bulunmaktadır.



Ülkede yaratılan Milli gelirden aldıkları pay ise sadece yüzde 21,2 dir. Ücret gelirleri elde ettikleri milli gelir paylarının, üç katından fazla bir gelir vergisi baskısı altında bulunmaktadırlar.(Prof. Dr. Oğuz OYAN- Vergi politikası adlı yazısı)

Milli gelirden elde edilen pay ile ödenen gelir vergisi arasındaki çelişki ülke ekonomisi açısından da nasıl bir tercihler politikası ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Asgari ücretliler üzerinden neden vergi kesintisinin kaldırılamadığı da çalışanların ücretlerinden kesilen payın yüksek olması nedeniyle tam da burada saklı durmaktadır.



Çalışanların ücretlerinin çok büyük bir kesiminin Asgari Ücretli olarak çalıştırılması ayrı bir toplumsal çelişkidir. İşverenler maliyet olarak gördükleri vergi ve sosyal güvenlik primi ödemeleri nedeniyle, katılaşan ücret artış politikalarını sürdürememektedir. Bu nedenle de Asgari ücret artışına geçit vermemektedirler.



Bütçe gerçekleri ortada iken kamu harcamaları düşürülemeyecek ise, harcama öncelikleri yeniden belirlenerek ücretler üzerinden alınan vergiler azaltılmadır.



Ücret dışı gelirlerden daha çok vergi alınarak toplumsal eşitsizliğin kaynaklarından birini oluşturan adaletsiz vergi politikaları arasındaki yaman çelişki giderilmelidir.