“Kasım 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,8 olarak gerçekleşti.” Bu tespit bana ya da başka herhangi bir sivil vatandaşa ait değil, devletin resmi istatistik kurumu TÜİK’e ait!

Buradaki kayıt dışı çalışanlardan kastedilen de mafyada uyuşturucu satan, silah ve yahut kadın ticareti ile uğraşan ya da izbe bodrumlarda kumar oynatan yasa dışı, karanlık tipler değil! Lokantalarda kafelerde çalışan ahçı, garson, inşaatta iş gören amele, usta, pazarda limon satan tezgahtar, terzi çırağı, berber yamağı gibi normal, rutin işlerde çalışan, eve ekmek götürmeye uğraşan emekçiler.

Bu insanlar herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna üye olmadan, herhangi bir yasal güvenceye sahip olmayarak ve muhtemelen de devletin belirlemiş olduğu asgari ücretin dahi altında bir ücrete razı olarak çalışmak zorunda kalan insanlardır.

Bir iktidar için çalışanların üçte birinin kayıt dışı çalıştığını itiraf etmek ve bu durumu bildiği halde önleyememek gerçekten de çok utanç verici bir durumdur.

Üstelik bu oran toplam çalışanların içindeki oran, kamuda kayıt dışı çalışma olmayacağına göre, sadece özel sektörü baz alsak bu oran çok daha yüksek olacaktır. 2019 yılı Kasım döneminde istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 169 bin kişi, bunların yüzde 33,8 i kayıt dışı ise 9.521.122 kişi kayıt dışı olarak istihdam ediliyor demektir. Kamu sektöründe istihdam edilen 4 milyon 466 bin kişiyi çıkarırsak özel sektörün istihdam sayısını 23 milyon 525 bin kişi olarak buluruz. Eğer özel sektörde 9.521.122 kişi kayıt dışı olarak istihdam ediliyor ise özel sektörde kayıt dışı oranı yüzde 40.47 demektir, bu da son derecede vahim ve kabul edilemez bir durumdur.

Ülkede zaten işsizlik almış başını gidiyor, işsiz sayısı bir yılda 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye ulaşmış, evine ekmek götürmek zorunda olan biri patrona nasıl “sigortamı yaptırmazsan çalışmam” diyebilir? Eğer bir emekçi, işi ve işin şartlarını kabul etmediği anda arkada belki de yüzlerce kişinin o işi kapmak için sıra beklediğini biliyorsa nasıl hakkını talep edebilir? Aylardır işsiz gelirsiz kalmış birinin, bu işsizlik ortamında patronla pazarlık etme gücü ne olabilir?

Diğer yandan bir işvereni çok ciddi yasal yaptırımlara rağmen sigortasız işçi çalıştırmaya yönelten nedir? Aşırı kar hırsı mı, yoksa ekonomik kriz koşullarında işyerini kapatmamak, bir umut ayakta kalabilmek için göze alınan bir yöntem midir?

Diğer yandan bu ülkede çok önemli bir nüfusun devletten sosyal yardım aldığını, sosyal yardım alan kişilerin sigortalı bir işe girdiği takdirde sosyal yardımların kesileceğini bildiğini, bizde biliyoruz. Sigortasız çalışmaya razı olanların acaba yüzde kaçı devletten aldığı sosyal yardımları kaybetme korkusu ile sigortasız bir işte kayıt dışı olarak çalışmayı tercih etmektedir, var mı bilen?

Peki bu ülkede kaç kaçak, yabancı işçinin kayıt dışı olarak çalıştığını bilen var mı?

Lokantalara, kafelere yada inşaatlara gidin muhakkak birkaç yabancı işçi göreceksiniz ve elbette bunların hiçbir şeklide kaydı kuydu yok. Bırakın sigorta kaydını, bazılarının ülkeye giriş kaydı dahi yok!

Sokaklar Suriye’li, Afgan, Pakistan’lı, Irak’lı işçi kaynıyor. Tarla taban,çift çubuk Suriye’li işçi dolu değil mi?

Dahası Rus, Ukrayna’lı, Gürcü, Ermeni, Moldova’lı, Özbek, Türkmen kökenli bir çok işçi kayıt dışı olarak evlerde, hastahanelerde temizlik yapıyor, çocuk ve hasta bakıyor bunu da bu ülkede bilmeyen yok.

Devlet demek kayıt demektir, bu kadar büyük bir kitlenin kayıt dışı olarak çalışmasını, iş görmesini bir devletin kabul etmesi mümkün değildir.

Bu kayıt dışılık sadece sömürülen bir emekçi kitlesini mağdur etmiyor aynı zamanda çok ciddi bir haksız rekabet de yaratıyor. Yasalara uyan, sigortasız işçi çalıştırmayan, vergisini veren, sigortasını ödeyen işletmeler kayıt dışı istihdam yapan işletmeler ile rekabet edemiyor, ya piyasadan çekilmek yahut da oda aynı yönetme başvurmak zorunda kalıyor.

Kayıt dışı sigortasız işçi çalıştırmanın çok ağır cezai yaptırımlara yol açacağını biliyoruz peki kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere yönelik iktidarın muhalif yandaş ayrımı yapıp yapmadığını biliyor muyuz? Acaba bendensen görmezden gelirim, benden değilsen ocağını söndürürüm tarzı bir yaklaşım oluyor mudur? Bu uygulama iktidarın işverenleri tabiri caizse hizada tutmak için kullandığı bir yol ya da yöntem olabilir mi?