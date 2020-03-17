Corona 19 virüsünün kısa sürede yayılması ve bütün dünyada görülür olması, çeşitli özgürlüklerin kısıtlanmasını gündeme getirdi.

Çeşitli ülkeler toplumda bir korku, kaygı ve endişe kaynağı haline gelen ve doğrudan yaşamı tehdit eden virüse karşı ekonomik ve sosyal uygulamaları gündeme getiriyor veya getireceklerini açıklıyorlar.



Salgının, ekonomileri etkisi altına almasının olumsuzluklarını azaltmak amacıyla çeşitli ülkeler ekonomik paketler açıklamaktadırlar. Ekonomik resesyona sebep olacağını düşünerek Avrupa topluluğu 37, 7 milyar Euroluk bir fonu zor durumda bulunan şirketlere aktarmak istediği konuşuluyor. Basına yansıyan haberlere bakılırsa bu tedbirlerin yanı sıra ülkeler de bağımsız olarak kendi ekonomilerine virüsün verebileceği zararları en aza indirmek üzere yeni ekonomik paketler açıklamaktadırlar.



Avusturya Maliye Bakanı Gernot Bluemel hükümetin 4-6 milyar euro arası bir ekonomik yardım paketi planladığını açıkladı.

İsveç Maliye Bakanı Magdalena Andersson “Amaç İsveç’teki istihdamı ve İsveçli şirketleri korumak “şeklinde konuştu. Bu paketin 300 milyar kron (31 milyar dolar) maliyetinde olması bekleniyor. İstihdam ve şirketleri korumak olarak karar aldıklarını söyledi.

Rusya ekonomiyi korona virüs salgınının etkilerinden korumak için 300 milyar ruble, yani 4.1 milyar dolar büyüklüğünde fon kuracağını açıkladı.



Avusturalya da Ülkede 12 Mart’ta 11.4 milyar dolarlık ekonomiyi canlandırma paketi açıklanmıştı.Küçük İşletmeler İdaresine Kovid-19’dan etkilenen firmalara sermaye ve likidite sağlamasına yönelik bu program için 50 milyar dolarlık ilave kaynak artırımına gitmesini istediğini söyledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, üretim ve istihdamın sekteye uğramamasının ve iş gücü piyasasının korunmasının süreçte birinci öncelik olduğunu ifade ederek, “Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. ” “Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK’dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık.” açıklamasıyla işverenlere yönelik tedbirler alınacağını belirtmiştir.



Bakan Albayrağ’ın bahsettiği kesimlerin tamamı işveren kesmi olup, işçi kesiminden, herhangi bir sendikadan bir görüş alınmadığı da gözükmektedir.



Çalışma hayatının, her türlü riske karşı, en açık alan olduğu bilinmektedir. İş sağlı ve güvenliğinin, henüz yeterince uygulanmadığı ve denetlenmediği ülkemizde, mücbir sebepler karşısında işçileri ekonomik olarak da koruyacak bir güvenlik sistemi yoktur.



Çeşitli ülkelerde bu ekonomik ve sosyal sorunların karşılanması için oluşturulan fonlar kullanılacaktır. Bizim ülkemizde bunun gibi fon adı çok ancak yerli yerinde ve gerçek amaçları için kullanılan fonlar az sayılacak kadar azdır.



Çalışanların virüs dolayısıyla karşılaşacakları ekonomik sorunlara karşı İşsizlik Sigortası Kanunun EK- 2’ci maddesine eklenen Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden karşılanmalıdır.

“Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir ” maddesine dayanarak, mücbir bir neden saymalı ve çalışanların vücut bütünlüğünün ve sağlığının korunması yönünde kısa çalışma yaptırılmalıdır.



Küçük ve orta ölçekli firmaların varlıklarını sürdürmesine katkı sağlanırken gerekirse bir değişiklik yapılarak işçilerin bu fondan yararlanması kolaylaştırılarak nitelikli iş gücünün de kaybolmasının önüne geçilmelidir.



Fonun verilme koşulları yeniden düzenlenmeli ulusal veya uluslararası ekonomik ve sosyal olaylardan ülkenin iş ve iş gücü kaybının engellenmesi, istihdamın sürekliliğinin sağlanmasını kolaylaştırıcı bir fon şeklinde yeniden düzenlenmelidir.

Kısa çalışma ödeneği kanun maddesindeki alt sınır ve üst sınır kaldırılarak en az asgari geçim düzeyinin üzerinde bir ödeme yapılacak hale getirilmelidir.

İş gücü piyasasının korunmasının, geleceğimizle doğrudan ilişkisi vardır. İşçilerin korunması için alınacak tedbirler, çalışanların ekonomik, sosyal verimliliklerini ve sağlıklarını koruyacak düzeyde olmalıdır.