Çalıntı otomobille 15 bin TL’lik buzağı hırsızlığı kamerada

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da, besici Ayşete Atay’ın evinin önüne gelen 3 hırsızlık şüphelisi, bodrum katta bulunan 15 bin TL değerindeki simental cinsi buzağıyı çalıntı otomobile bindirerek götürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, buzağının tam olarak sığmadığı otomobille arka kapısı açık gidildiği anlar yer alıyor.

Merkeze bağlı Tılmerç Mahallesi’nde besicilikle uğraşan Ayşete Atay’ın evinin önüne, 8 Şubat’ta sabah saatlerinde, kimliği belirsiz 3 kişi geldi. Bir süre evin etrafında gezinen şüpheliler, bodrum katta bulunan simental cinsi buzağıyı dışarı çıkardı. Şüpheliler, geldikleri otomobile buzağıyı bindirmek için bir süre uğraştı. Hayvanı araca güçlükle bindiren şüpheliler, hızla kaçtı. Ayşete Atay, sabah baktığı bodrum katta buzağının olmadığını fark etti. Daha önce yaşadıkları hırsızlık olayları nedeniyle evinin etrafına güvenlik kamerası taktıran Atay, görüntüleri izleyince 15 bin TL değerindeki simental cinsi buzağısının çalındığını gördü. Oğlu Nizam Atay’la emniyete giderek, görüntüleri de veren Atay, hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin de çalıntı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; evin önüne gelen 3 şüphelinin, bir süre içeriyi ve çevreyi gözledikten sonra bodrum kattan çıkardıkları buzağıyı tam olarak sığmadığı halde otomobilin arka kapısı açık götürdükleri anlar yer aldı. Ayşete Atay’ın hırsızlık olayı yaşanmadan önce buzağıyı satıp, hacca gitmeyi planladığı öğrenildi.

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