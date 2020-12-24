Çalıntı malzemeler hırsızlık şüphelisinin evinde bulundu

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE (DHA)- OSMANİYE’de polisin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı bulunan A.C.’nin evine düzenlediği baskında çalıntı 3 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet ve çok sayıda eşya ele geçirildi. Polis, A.C.’yi gözaltına alırken, el konulan malzemelerin sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı bulunan A.C.’nin Alibekirli Mahallesi’ndeki evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, çalıntı 3 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, jeneratör, 2 ağaç kesme makinesi, 2 televizyon, 2 bilgisayar monitörü ve 1 akü şarj redresörü ele geçirildi. Polis, A.C.’yi gözaltına alırken, el konulan malzemelerin, sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

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