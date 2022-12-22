Çalıntı eşya takasıyla uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da çalıntı eşya takasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.U. (55), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.U.’yu teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, takibin ardından dün şüphelinin evine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda yaklaşık 50 gram metamfetamin vekenevir tohumu ile 2 ruhsatsız tabanca,1 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 av tüfeği, 3 çalıntı bisiklet ve 1 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ele geçirilirken, A.U. ise gözaltına alındı.

Şüpheli A.U., sorgulamasında çalıntı eşyalar karşılığı uyuşturucu ticareti yaptığını, çalıntı bisiklet ve motosikleti bu şekilde temin ettiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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