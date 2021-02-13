Çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, satanlara operasyon

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Ortaca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 257 bin TL, şasesi değiştirilmiş birçok araç ile ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde, çalıntı araçların motor ve şase numaralarının değiştirilerek, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 çalıntı araç ile kullanılamaz haldeki 9 ağır hasarlı aracın motor ve şase numaralarının değiştirildiğini belirledi. Yürür hale getirilen 5 araç olmak üzere toplam 6 aracı tespit eden ekipler, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde toplam 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, B.A., A.A., E.Y., S.S., H.G., S.S., Ü.V., D.D., T.A., E.S. ve A.S. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 257 bin 985 lira nakit para, 3 şasesi kazılı araç, 2 hacizli yakalamalı araç, 5 araç motor bloğu, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 44 adet fişek, 2 hurdaya ayrılmış araç plakası, 1 montaja hazır hale getirilmiş araç şasesi, 1 muşta ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla, 8’i ise doğrudan serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI