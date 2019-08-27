  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Eğitim Haberleri 'Çalıkuşları' köy çocukları için bir araya geldi
Eğitim Haberleri

‘Çalıkuşları’ köy çocukları için bir araya geldi

Editör
Editör

-

97
0

Mesleğe yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerine destek amacıyla başlatılan ‘Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz’ projesi kapsamında 50 kadın öğretmen Ankara’da bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği (TED) işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında köy çocukları için bir araya gelen kadın öğretmenler, Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri Çalıkuşu’ndaki öğretmen Feride ile özdeşleştirilerek, modern ‘Çalıkuşu’ tanımlaması yapıldı.

Zurich Sigorta’nın destek verdiği ‘Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz’ isimli proje 2018-2019 eğitim öğretim yılında başladı. Proje ile mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin desteklenmesi hedefleniyor. ‘Yeni öğretmenler yeni başlangıçlar’ başlığındaki proje kapsamında, kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olunurken, bulundukları köylerde lider kimlikleri ile bu alanların sosyal ve fiziksel eksikliklerini düzeltmeye yönelik uyum çalışmaları yürütmeleri teşvik edilecek. Proje, ‘Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişiminin Desteklenmesi’, ‘Öğretmenlerin Yöresel ve Sosyal Uyumunun Sağlanması-Sosyal Girişimcilik Modelleri’ ve ‘Gönüllülük Esasına Dayalı Projeler ile Ana Projenin Desteklenmesi’ olarak 3 temel konu kapsamında yürütülecek.

‘DEZAVANTAJLI OKULLARIMIZIN AYAĞA KALDIRILABİLECEĞİ YOL HARİTASI ÇIKARIYORUZ’

Türkiye’de yüzlerce proje yapıldığını söyleyen TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Bu projelerin birçoğunun eğitimcilerin danışmanlık yaptığı, dokümanların yazıldığı sonra da raflarda unutulduğu çıktıyla karşımıza çıkıyor. TED olarak yaptığımız her bir projeyi model haline getirmek istiyoruz. Yaptığımız şeylerin bize değil, ülkeye bir katkı sağlaması gerekiyor. Dezavantajlı okullarımızın ayağa kaldırılabileceği bir yol haritası ortaya çıkarıyoruz. Yapmamız gereken ileriye dönük bu projeyi doğru adımlarla götürmektir. Bu proje ile Avrupa Birliği ülkelerine ve birçok ülkeye çok paralar harcamadan yapıldığını göstereceğiz” dedi.

‘BU PROJEYİ CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ’

- Reklam -

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise öğretmen yetiştirme ve öğretmene ilişkin temel mevzunun, sürdürebilir bir nitelik kazanması gerektiğini söyledi. Eğitim sistemlerine ilişkin genel reformlarda ana başarının bu reformun amaçlarına hizmet edecek, o ülkedeki tüm aktör ve paydaşların aynı amaçta hizalanmasından geçtiğini savunan Boyacı, “Köy öğretmenleri ve köyde görev yapan öğretmenler bizim için çok değerli. Bu projeyi canı gönülden destekliyoruz. TED ile başlattığımız bu eğitim etkinliklerine artarak devam ettireceğiz. Önemli olan sağlıklı bir ekosistemi dışarı bir kapasite olarak inşa edebilmek. Bu projenin iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

‘BİN KADIN ÖĞRETMENE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’

Sadece Türkiye için değil, dünya için çok güzel ve önemli bir proje yaptıklarını belirten Zurich Sigorta Genel Müdür Başyardımcısı Esra Bozkurt da, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 2023 yılında bugün başladığımız yolda bin kadın öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz. Bin kadın öğretmen bizim için 30 bin öğrenci 150 bin aile bireyi demektir. Dolayısıyla bu projeyi sadece öğretmenler projesi olarak değil, iletişim, sosyal sorumluluk, hayata dair her şeyin içinde olduğu ve geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağımız bir proje olarak görüyoruz.”

‘BU PROJE SAYESİNDE KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM’

Şanlıurfa Harran’da bulunan Göktaş İlkokulu’nda öğretmenlik yapan ve projeye katılan Dilek Afyon, okulda tek öğretmen olarak görev yaptığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Birçok sorunu kendim halletmek zorundayım. Türk Eğitim Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi ile buraya geldik. Ben yalnız olmadığımı gördüm. Benimle aynı şartları ve sorunları yaşayan öğretmen arkadaşlarım varmış. İlk olarak bu açıdan bana motive oldu. İçeriği çok dolu bir proje. Bu proje sayesinde kendimi geliştiriyorum. Çocuklara da öğreteceklerim daha çok artıyor. Bu onları, köyü ve velileri de etkiliyor. Benim orada ufacık değişikliğim bile halka olarak hepimizi etkiliyor. Aslında Harran’ın Göktaş Köyü için büyük bir yenilik olacak.”

‘BU PROJE SAYESİNDE YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSETTİK’

Şanlıurfa’da birleştirilmiş sınıfta öğretmenlik yaptığını söyleyen Derya Altay, birleştirilmiş sınıflarda öğretmen sayısının az olduğunu ifade ederek, “Bu proje sayesinde yalnız olmadığımızı hissettik. Şu an kendimizde hem motive anlamında hem de yalnız olmadığımızı anlamamıza vesile oldu. Öğrencilerimizin üzerinde büyük bir etkimizin olduğunun farkındayız. Bu eğitimler sayesinde kendimizi geliştirme fırsatı oldu. Proje sayesinde bulunduğum yerde görev yapan öğretmenlerle tanışma imkânım oldu. Sosyal ortamı oluşturduk. Böylece birbirimize destek sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

- Reklam -
Önceki İçerikBEÜ’de ilk kez karaciğer nakli yapıldı
Sonraki İçerikMaaret El Numan ‘hayalet şehre’ döndü
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Güncel HaberlerMurat Özbülbül -

SSK’yı Kılıçdaroğlu mu batırdı?

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; Nasıl sağlık bakanlığı, milli eğitim bakanlığı yahut da milli savunma bakanlığı batmazsa devlete ait sosyal güvenlik kurumları da batmaz, batamaz!
Devamını Oku
Yaşam HaberleriEditör -

İşe başlamanın şartı 3 fidan dikmek

Merkezi Bursa'da olan HasTavuk, işe aldığı personeli, 3 fidan diktikten sonra iş başı yaptırıyor. Firmanın halkla ilişkiler müdürü Bircan Özkan, "Personelimizin işe başlaması için birçok şartımız var.
Devamını Oku
Yaşam HaberleriEditör -

Doğal manzaralar fotoğraf stüdyosu oldu

Gaziantep’te gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için seçtiği yeni adresler doğa güzellikleri ve farklı mekanlar olmaya başladı.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı

İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimlerden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen...
Devamını Oku
YazarlarNuri Kayış -

Gecikmenin 5 nedeni

Ali Babacan başkanlığında bir parti kurulması bekleniyor.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

Popülizm ile ancak buraya kadar

İki gün önce saat gece 2 civarında dolar 6.49 TL’ye kadar çıktı ve hemen akabinde 5.83 dolaylarına kadar geriledi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Özel RöportajMehmet Akgün -

Üreticiden aracısız doğal ürünler panayırı

Çiğdem Mahallesi'nde gerçekleştirilen Doğal Ürünler Panayırı mahalleli tarafından çok sevildi. Üreticiden aracısız olarak doğrudan vatandaşlarla buluşan doğal ürünlere ilgi yoğun oldu.
Devamını Oku
Özel HaberEmre Yılmaz -

Unutulmak çağ dışılıktır

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Eğitim Haberleri

MEB: ‘Zorunlu bağış’, ‘kayıt parası’ diye bir şey olamaz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, okul kayıt döneminde velilerinden 'zorunlu bağış' veya 'kayıt parası' alındığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
Editör -
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

Liseli öğrenciler Dünya Bilim Festivali’nde

Türkiye’den 30 lise öğrencisi Dünya Bilim Festivali için özel davet aldı. Öğrenciler, festival kapsamında yer alan birçok sempozyum ve workshoplara katılarak bilimdeki gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.
Editör -
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

Öğretmenler ‘Paylaşım Konferansında’ bir araya geldi

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmenler, paylaşım konferansında meslektaşları ile bir araya geldi.
Editör -
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

Grup çalışması eğlenerek öğrenmeyi sağlıyor

Sınıf yönetiminde ortak grup çalışması yapmak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR