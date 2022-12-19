Çaldıkları otomobilde önleri kesilerek yakalandılar 

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA’da, park halindeki otomobili çalan İhsan V. (26) ile Erol U. (25), polis ekiplerinin takibi sonucu önleri kesilerek yakalanıp, gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde park halindeki 16 RBA 62 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, ilçe genelinde çalışma başlattı. Otomobilin, İnegöl-Yenişehir yolu yanındaki toprak yolda seyir halinde olduğu bilgisiyle harekete geçildi. Takip sonucu otomobil, önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan İhsan V. ile Erol U., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülürken, otomobil de yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi. (DHA)

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