Çaldıkları motosikleti satmak isterken ‘hatıra’ fotoğrafı çektirmişler

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde, çaldıkları 17 bin liralık motosikleti 1500 liraya satmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden M.K.’nin, arkadaşıyla birlikte çaldıkları motosikleti satarken ‘hatıra’ fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

Olay, 9 Aralık günü saat 01.30 sıralarında, Emet’te meydana geldi. Motosikletinin çalındığını fark eden kişi, polise başvurdu. Soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinde, olay yerine 43 KU 568 plakalı araçla gelenlerin B.Y. (18), T.A. (20), N.K. (18) ve M.K. (17) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerden M.K. ve N.K.’nin, 43 PC 100 plakalı motosikleti çalarak, Simav’a gittiklerini belirledi. 17 bin lira değerindeki motosikletin 1500 lira karşılığında, M.S.’ye satışının yapılacağı bilgisine ulaşan Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.K. ve N.K., emniyete götürüldü.

Öte yandan şüpheliler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. M.K.’nin, arkadaşıyla birlikte çaldıkları motosikleti satarken ‘hatıra’ fotoğrafı çektirdiği belirlendi.

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