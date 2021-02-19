Ana Sayfa Video Haber Çaldıkları 500 bin TL’lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Çatalca’da kara saplanan kamyon kar küreme aracına bağlanan halatla kurtarıldı
Burçak BOZKUŞ - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA) - Kar yağışının en yoğun olduğu noktalardan biri olan Çatalca Hadımköy'de bir kamyon, kara saplanarak mahsur...
Çocukları ısıtan kampanya
Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, eski radyo programcısı Çiler Boylu, Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir öğretmenin ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Boylu'nun kampanyası...
Kartalkaya’da oteller tatilde doldu
Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)- BOLU Kartalkaya kayak merkezi sömestir tatilinde ilgi gördü. Pandemi önlemlerine uyulurken, tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin...
İletişim Başkanı Altun: Terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek mücadele devam edecektir
ANKARA, (DHA) İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği...