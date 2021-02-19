Çaldıkları 500 bin TL’lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar

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Bursa’da kimliği belirsiz şüpheliler, alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki otomobili alıp, kaçtı. Şüphelilerin, lüks otomobili cam vitrini kırarak çıkarttıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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