Çaldığı motosikleti sahibine getirip, ‘2 kişi bana satmaya kalktı, ellerinden aldım’ dedi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde çalınan motosikleti sahibine getirip, “2 kişi bu motosikleti bana satmaya kalktı. Ellerinden aldım” diyen kişinin, motosikleti çalan kişi olduğu belirlendi.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde pazar günü bir iş yerine ait 07 ALB 474 plakalı motosiklet park halindeyken çalındı. Motosikleti, elemanının bir pide salonuna uğradığı sırada üzerinde anahtarıyla kısa süreliğine bıraktığını belirten Ahmet Kır, “Motosiklet sır oldu, uçtu. İş yerimizdeki güvenlik kamerasından baktığımızda bir başka motosikletle gelen 2 kişiden birisinin bizim motosikleti çalıştırıp kaçtığını gördük. Hemen polise haber verdik” diyerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine araştırma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri belirlemek için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayının ardından 2 gün sonra polise başvuran Ahmet Kır, motosikletini cezaevinde birlikte yattığı M.T. isimli şahsın getirip kendisine teslim ettiğini belirterek, “M.T. ‘2 kişi bu motosikleti bana satmaya kalktı. Ben de motosikleti tanıdım, onların elinden aldım’ dedi” şeklinde ifade verdi.

POLİS PEŞİNİ BIRAKMADI

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, motosikleti çalan kişinin, Ahmet Kır’a, “2 kişi bu motosikleti bana satmaya kalktı” diyen M.T. ve beraberindeki B.T. olduğunu belirledi. Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanan M.T. ve B.T., emniyetteki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KISITLAMADAN 8100 LİRA CEZA

Hırsızlık olayının şüphelileri M.T. ve B.T.’ye koronavirüs salgını kapsamında uygulanan ‘sokağa çıkma yasağını ihlal’ etmekten 3 bin 150’şer, ‘maske takmamaktan’ 900’er olmak üzere toplam 8 bin 100 lira adli para cezası uygulandı.

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