Çaldığı malzemelerle takas yoluyla uyuşturucu ticareti yapan şüpheli ve eşi tutuklandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B., ile dini nikahlı eşi C.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Çaldığı malzemelrle takas yoluyla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çift, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün, ‘yaralama’ suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B.’nin merkez Eyyübiye ilçesindeki evde saklandığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, Ş.B., ile dini nikahlı eşi C.B’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 4 tabanca, av tüfeği, şarjörler ve fişekler, 15 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, sahte kimlik ile 100’er dolarlık 10 sahte banknotun yanı sıra bir odada çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, cep telefonları, televizyon, jeneratör, güvenlik kamerası gibi 40 parça eşya ele geçirildi. Ekipler, Ş.B. ve eşinin çaldığı malzeme karşılığında takas yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. ve C.B. tutuklandı.

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