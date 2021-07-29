Çakma siyasetçi ve babalar…

Mesleğini sevmeyen başarılı olamaz.Başarı sevmekle başlar.Mafyasın mafyalığı seveceksin. Siyasetçi ise siyasetçiliği seveceksin. Oyuncu isen oyunculuğu seveceksin. Başarı böyle başlar.





Birazcık başarılı mafya babalarından bahsedelim.

Mehmet Nabi İnciler.

Urfalı..

Gariban babası.

Branşı müteahhitlikti.

Hırsız müteahhitlerden alır.

Çevresindeki garibanlara dağıtırdı.



Dündar Kılıç…

Trabzonluydu.

Pavyon sahipleri ve kadın satıcılarının başına belaydı.

Onlardan haraç alırdı.

Düşkünlere verirdi.



Hüseyin Uzun…

Bu da Trabzonluydu.

Hayali ihracatçılara musallattı.

Alayından haraç alırdı.

Yoksullara dağıtırdı.



Şimdi bu üç kabadayı yok.

Mehmet Nabi İnciler’i bir adamı öldürdü.

Hüseyin Uzun’un emniyetin nezarethanesinde kendini astığı söylendi.

Kimse inanamadı.



Gelelim siyasetçilere…

Süleyman Demirel…

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptı.

Halk ona baba derdi.

Siyasetçiliği severdi.

Temiz bir siyasetçi idi.

Şatafatı sevmezdi.



Bülent Ecevit.

Temiz bir gazeteciydi.

İsmet İnönü yetiştirdi.

Siyasete soyundu.

Başbakanlık yaptı.

Amerika’ya posta atan tek adamdı.

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Necmettin Erbakan, Ecevit’in yardımcısı idi.

Köstek olmadı.

Destek oldu.

Gerçek dindar ve milliyetçi idi..

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Çakma siyasetçiler ve çakma babalar türedi,

Gördüğünüz yerde kaçın onlardan…