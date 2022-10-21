Çakarlı okul servisine 5 bin 665 lira ceza 

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İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da aracının ön camına çakar adı verilen sesli ve ışıklı uyarı cihazı takarak trafiğe çıkan okul servisi şoförüne 5 bin 665 lira cezası yazıldı. Şoför E.Ç.’nin, çalışma izin süresi bittiği halde çalışmaya devam ettiği belirlenirken, okul servisinin trafiğe çıkması yasaklandı.

İstanbul’da D-100 Karayolu’nda 34 LVL 275 plakalı okul servisi şoförünün ‘çakar’ adı verilen sesli ve ışıklı uyarı cihazıyla trafikte hız yaptığı görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Çakarlı servis minübüsüyle ilgili çalışma başlatan Sivil Trafik ekipleri, servis şoförünün kimliğini belirledi. Şoför E.Ç. ile ilgili yapılan kontrollerde çalışma izin süresi bittiği halde yolcu taşımaya devam ettiğini belirlendi. Servis şoförüne izinsiz çalıştığı ve yasak olduğu halde aracına ‘çakar’ taktığı gerekçesiyle toplam 5 bin 665 lira ceza yazıldı. Okul servisi de trafikten men edildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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