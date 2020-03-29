Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı,Genel Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Selçuk Özdağ’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn.Cahit Turhan’ın görevden alınması ile ilgili basın açıklamasıdır.İlginize teşekkür ederiz.

Özdağ, “Cahit Turhan’ın görevden alınma sebebi açıklanmalıdır”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevden alınmasını değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Turhan’ın görevden alınmasını manidar bulduğunu belirterek sebebinin en kısa zamanda açıklanması gerektiğini savundu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Turhan’ın görevden alınma kararını değerlendiren Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ görevden alınma kararının Kanal İstanbul’la ilgili Projenin etki alanlarında kalan Dursunköy ve Odabaşı köprülerinin taşınması için yapılan ihaleden sonra alınmasının ve kararın gece 02.30’da alınmasının manidar olduğunu kaydetti. Özdağ, “Kanal İstanbul’la ilgili yapılan ihaleyle ilgili acaba Turhan’ın ne yanlışı ve eksikliği vardı ki ihalenin hemen ardından görevinden alındı. Şayet ortada bir yanlış, bir eksiklik ya da bir başka kusur varsa bu kamuoyuna derhal açıklanmalıdır. Öbür türlü bu hamur çok su götürür ve spekülasyonların önüne geçilemez. Özellikle AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Turhan’ın görevden alınma sebebini açıklamasını bekliyoruz. Ya da Sayın Turhan kamuoyunu aydınlatma adına neden görevden alındığını açıklamalıdır. Unutulmamalıdır ki tüm hakikatler bir gün gelir ortaya çıkar ve gizli kalmaz” dedi.



KRİZİ KRİZLE YÖNETMEYE ÇALIŞIYORLAR



Devlet nezdinde yapılan ihaleler dahil hiç bir kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı olmadan alınamayacağını belirten Özdağ, “Şayet Sayın Turhan’ın görevden alınma sebebi Kanal İstanbul Projesiyle ilgili ihaleyi yaptığı içinse bunun tam anlamıyla adı günah çıkarma operasyonudur. Çünkü ihaleler dahil olmak üzere tüm kararlar önce Bakanlar Kurulunda görüşülür, Bakanlar Kurulunca da kabul görülürse de Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur.

Dolayısıyla habersiz bir ihalenin yapılması mümkün değil, şayet diğer iddialara göre İhalenin yapılmasına Sayın Turhan karşı çıkmış, bu karşı çıkış sürecinde Sayın Erdoğan’la arasında bir kriz yaşanmış ve ihalenin yapılmasının hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmışsa bu hem manidar hem de çok vahim bir durumdur. İddialara göre şayet doğruysa Sayın Turhan bilinen Corona virüsünün milletimiz ve tüm Dünya üzerinde yarattığı kaygı, tehdit ve endişeden dolayı haklı bir refleks göstermiş ama bu haklı refleks tek adam olma sevdası taşıyanlar tarafınca ters bir yansıma olarak olarak kendisine geri dönmüştür. Tüm bu yaşananları endişeyle izliyor ve kamuoyun takdirine bırakıyoruz. Tüm insanlığı tehdit eden Coronavirüs’e karşı çok geç tedbirler alan ve her geçen gün uygulamaları ve yönetim biçimiyle hızlı bir şekilde krize doğru sürükleyenlerden kurtaracağız” diye konuştu.

Özdağ ayrıca açıklamasında gündemlerinin Cahit Turhan’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından neden alındığı değil Dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden Corona Virüsü olduğunu belirterek, “Millet olarak can derdindeyken Türkiye’yi ister toplumsal, ister ekonomi ve siyasi alanda büyük bir zarara ve de çıkmaza sokan mevcut iktidara da bunu sormadan da edemiyoruz” diye konuştu.