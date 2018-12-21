Hafta içinde iki çarpıcı araştırma yayınlandı. Her ikisi bizleri ve genç kuşakları yakından ilgilendiren dahası ileriki yıllarda toplumsal çöküntüye yol açacak cahilliği ve işteki ahlaksızlığın boyutlarını ortaya koyuyor.



Bankalararası Kart Merkezi’nin “Gençlerde Finansal Okuryazarlık Araştırması’na göre; Türkiye’de 15 ile 24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 80’i ülke ekonomisini takip etmiyor, yüzde 84’ü para ve finansal konularda bilgi sahibi değil, her dört gençten üçü enflasyon kelimesinin anlamını bilmiyor.



Diğer detaylar: Gençlerin:

Her ikisinden biri para harcama ve para yönetiminde başarılı olduğunu düşünüyor. Yüzde 83’ü harcama planı yapma alışkanlığına sahip değil. Yüzde 87’sinin düzenli para biriktirme alışkanlığı yok. Yüzde 95’inde akıllı telefon olduğunu ve banka hesabı olan gençlerin yüzde 46’sının mobil bankacılık kullanıyor. Yüzde 80’i kredi kartı taşıyor.



Şu hale bakan: yıllardır enflasyonla, ekonomik krizlerle yatıp kalkan bir ülkenin gençliği, şairin dediği gibi, “bir elinde cımbız, bir elinde ayna/ umurunda mı dünya” misali ortalıkta geziyor. Tek bildikleri cep telefonlarıyla oynamak, 30 kelimeyi geçmeyen mesajları okumak.



Bu araştırmaya destek olacak başka verileri de biz ekleyelim.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Eylül ayı işsizlik verilerine göre, aynı yaş grubunda bulunan 11 .7 milyon gencin 3.2 milyonu yani dörtte biri ne eğitim alıyor ne de çalışıyor. Kısacası boşta geziyor.



Okumayan, öğrenmeyen, merak etmeyen bir genç kuşak ileride nasıl olacak da bu ülkenin kaderinde söz sahibi olacaklar? Böyle giderse olamayacakları gibi, onun bunun sözüne kanıp oraya buraya savrulacaklar.



YALAN VE KAYTARMA



Diğer bir araştırmada iş ahlakı üzerine. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırma cahillikten öte daha da düşündürücü.



Araştırmaya göre, yalan söylemek, işe geç gelmek, kaytarmak, işi layıkıyla yapmamak, aynı ürünü farklı fiyatlarla satmaya çalışmak, alıcıları aldatmak yani kazık atmak iş ahlakında en öne çıkan sonuçlar.

Dahası bu gibi ahlaksız davranışlar en çok küçük orta boy işletmelerde görülüyor. Yani memleket ekonomisinin temelini olarak görülen, her dönem el üstünde tutulup teşviklere, kredilere boğulan ayrıcaklı KOBİ’ler.



Her iki araştırmaya bakarsak, bir yanda özellikle ekonomi konularından bihaber bir gençlik diğer yanda, yalanı, işten kaytarmayı adet edinmiş çalışan bir kesim.



Demek ki bu kadar dini telkin, mahalle baskısı, okullarda eğitim ve öğretim hepsi boş.

Araştırmaların ortaya koyduğu ekonomi cahilliği ve işte ahlaki yoksunlukla nasıl baş ederiz, esas üzerinde durulması daha da derinlemesine araştırmalar yapılması gereken en temel sorunlar.