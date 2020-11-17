Çağrı, mezarlık yanında intihar etti

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) – İZMİT’te, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Çağrı Y. (26), köy mezarlığının yanında başına dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi.

Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi’nde bulunan Gündoğdu Mezarlığı girişindeki otomobilin yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu Çağrı Y. olduğu belirlenen kişinin, başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdiği tespit edildi.

EVE GELMEYİNCE AİLESİ, KAYIP İHBARI YAPMIŞ

Ailesinin, dün gece eve gelmemesi üzerine Çağrı Y. için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bir süredir psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çağrı Y.’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

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