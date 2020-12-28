İSTANBUL, (DHA) – ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu. Şıkel, “Türkiye’de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Kovid-19’dan korkun” diyerek herkese aşı olma çağrısında bulundu.
Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - SURİYE'nin Cerablus kentinde eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin saldırıda kullanacağı 150 kilo patlayıcı yüklü traktör imha edildi. Facianın önlendiği saldırıyı gerçekleştirmesi...
Muammer İRTEM- Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da evde çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç.'nin (18), yangını kendisinin çıkardığı ortaya çıktı. Yangından sonra kayınvalidesinin toplam...
ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, yabancı uyruklu 3 kişi, 45 şişe sahte içki ile yakalandı.
Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri yabancı uyruklu M.K., F.S. ve...