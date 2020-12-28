Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu

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İSTANBUL, (DHA) – ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu. Şıkel, “Türkiye’de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Kovid-19’dan korkun” diyerek herkese aşı olma çağrısında bulundu.

(Fotoğraf)

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