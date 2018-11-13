Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde düzenlenen 2018-2019 eğitim dönemi “Eğlenirken Tanışıyoruz” açılış etkinliğine katıldı.

Etkinlikte; 2014 yılında Yenimahalle Belediyesi ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) işbirliği ile yapılan ve 270 öğrenciye ev konforunda konaklama imkanı sağlayan tesise yeni gelen öğrenciler arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşırken, vizeler öncesi de moral depolandı.

Öğrencilere hitap eden ve eğitim yolculuğunda gençlere başarı dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz biat kültürüne teslim olmuş bir eğitim değil çağdaş eğitim istiyoruz” dedi.

Başkan Yaşar “Sizler başarılı olmak zorundasınız. Aydınlık bir Türkiye’yi eğitimli gençlerin kuracağına inanıyoruz. Eğitim bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Eğer çocuklarımızı, gençlerimizi sağlıklı bir eğitimle yetiştirilemezsek sağlıklı bir toplumu da oluşturamayız. Sizler soran, sorgulayan, üreten, fikirlerini özgürce ifade edebilen bireyler olmalısınız” diye konuştu.

Bu yurt dayanışmanın adıdır

Bizler eğitim hayatının zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu zorlukların en başında da barınma sorunu var diye konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da “Bu yurt dayanışmanın adıdır. Gerek öğrencilik hayatınızda, gerekse çalışmaya başladığınızda yüreğinizdeki insan sevgisi, halk sevgisi, ülke sevgisi eksilmesin. Bu ülkenin aydınlık ve güzel geleceği için mücadele edin. Unutmayın ki sizlerin bu kararlılığı bizlere de rehber olacaktır. Bütün güzel günler sizlerin olsun” dedi.

Vizeler öncesi moral depolandı

Gecede; yurt öğrencilerinin oluşturduğu Grup Viraj adlı müzik grubu yaklaşan vizeler öncesinde muhteşem bir konser vererek kulakların pasını sildi. Öğrenciler gece boyunca şarkılara eşlik edip gönüllerince eğlendi.