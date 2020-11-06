Çadırkentleri ziyaret eden Binali Yıldırım: Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor (2)

YILDIRIM’DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA: HAKKINIZ ÖDENMEZ

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çadırkent ziyareti sonrası Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesia’ne geldi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yıldırım, “2020 yılı herkes için zordu ancak sağlıkçılar için daha zor oldu. Mart’tan beri gözünüze uyku girmiyor. Üzerine bir de İzmir depremi geldi. Depremin en fazla etkilediği yer burası. Yakın çevrede 17 bina enkaz haline geldi. 114 can kaybımız ve 1000’in üzerinde yaralı var. Bu yaralıları hızlı bir şekilde sizler tedavi ettiniz. Enkazdan kurtarılan yavrularımızı da şefkatli ellerinize teslim ettik. Şimdi ziyaret ettik, gayet iyiler. Sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkürden daha fazlasını hak ettiğinizi de biliyorum. Hakkınız ödenmez. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz” dedi.

Hastaneyi yenileme kararı aldıklarını belirten Yıldırım, “Yeni hastanenin projesi yakın zamanda ihaleye çıkacak. Ödenek tahsisatı yapıldı, ondan sonra da yapım işlerine geçilecek. Fiziki olarak iyi olmasa bile sağlık hizmetleri bakımından Türkiye’nin en önde gelen hastanesi. Bunu fiziki mekanın güzelliği ile tamamlamak gerekiyor” diye konuştu.

Yıldırım konuşmasının ardından sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

İZMİR (DHA)

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