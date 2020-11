Çadır kentleri ziyaret eden Binali Yıldırım: Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor

Hande NAYMAN/İZMİR (DHA)- İZMİR depreminin ardından çadır kentleri ziyaret ederek, depremzedelerin sorunlarını dinleyen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “114 can kaybımız var. Yaralılarımız büyük oranda iyileştiler, çok azı hastanede. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli İzmir depreminde evleri yıkılan vatandaşlar için kurulan çadır kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Yıldırım, çocuklara tablet hediye etti. Ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Yıldırım şunları söyledi:

“Depremden hemen sonra çok hızlı bir şekilde devlet bütün imkanlarını seferber ederek, depremzedelerin imdadına koştu. Çalışmalar dün itibariyle tamamlandı. 114 can kaybımız var. Yaralılarımız büyük oranda iyileştiler, çok azı hastanede. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor. İlk andan itibaren oluşturulan kriz merkezinde tüm bakanlıklar olağanüstü bir gayrette çalışıyor. Çadır kentte de gördüğümüz gibi bütün kurumların görevleri var. 24 saat aş dağıtılıyor. Çadırlar ihtiyaçtan fazla. Yüzde 60’ı ancak dolu. Diğerleri de ihtiyaç oldukça hazır bekletiliyor. Bir yandan da sahada ağır, orta ve az hasarlı olmak üzere şu ana kadar 43 binin üzerinde bina elden geçirildi. Enkazlar kaldırılıyor. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. 1 ay içerisinde ağır hasarlılardan başlamak üzere binaların yeniden yapımına başlanacak ve önümüzdeki sene bitmeden önce de tamamlanıp, hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor.”

‘YURDUN HER KÖŞESİNDEN VATANDAŞLAR KOŞTU’

Depremin ilk anından itibaren yurdun her köşesinden akın akın vatandaşların koşup, zorda kalan İzmirlilere yardım etmek için seferber olduğunu söyleyen Yıldırım, “Belediyeler, bakanlıklar ve devlet, bütün imkanlarıyla deprem bölgesinde yer alıyor. Valimiz, kaymakamlarımız gece gündüz, 24 saat bölgelerinde olağanüstü bir gayretle çalıştılar. Özellikle İzmir milletvekillerimiz, arkadaşlarımız ilk andan itibaren enkaz kaldırma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları bitinceye kadar sahadan ayrılmadılar. Hala da her biri sahada gerekli çalışmaları yapıyor” dedi.

Binali Yıldırım, çadır kent ziyaretinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etmek için ayrıldı.

