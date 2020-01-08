Çamlıderelilerin, Atatürk Spor Salonu’ndaki buluşması heyecan yarattı.

Çamlıdere Dernekler Federasyonu (ÇADEF)’in düzenlediği, Çamlıdere 1.Geleneksel ÇADEF Mustafa Can Futbol Turnuvası’nın “Ödül ve Gala Gecesi”nde yaşananlar herkesten tam not aldı.

Geceye, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Merkezi Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr.Metin Özarslan, Ankara Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Danışmanlarından Murat Kubat, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, turnuvaya katılan takımların teknik ekip ve futbolcuları, dernek başkanları başta olmak üzere 2 bine yakın Çamlıdereli katıldı.

Yaklaşık 4 ay süren , 21 takımın 98 maçlık maraton ve turnuvada yaşananlardan hazırlanan slayt gösterisinin ardından, etkinlik Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başladı.

Ardından Ankara Kulübü Derneği Seğmen Ekibi gösterileri ve Sin Sin ateşininin yakılması ve Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr.Metin Özarslan’ın birlikte Sin Sin oynması büyük alkış aldı.

UFKUMUZU BÜYÜK TUTTUK

ÇADEF Genel Başkanı Ahmet Gövez, Çamlıdere’nin birlik ve beraberliği adına önemli mesajlar verdi. Başkan Gövez, turnuvanının bir “ilk” olması nedeniyle bir takım zorluklar yaşadıklarının altını çizerek,

Bu turnuva Çamlıdere’nin birliği ve beraberliği için çok büyük katkı sağlamıştır. Bir çok sıkıntı yaşanmasına rağmen aklı selim hareket ederek güzel bir şekilde turnuvayı bitirdik. Allah birliğimizi daim etsin. ÇADEF Genel Başkanı Ahmet Gövez

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’da, Mustafa Can Futbol Turnuvası Futbol Turnuvası yapılmasında emek ve katkı sunan başta Çamlıdere Dernekler Federasyonu yönetimi olmak üzere herkese teşekkür etti.

Şampiyon takım ödülleri ile…

Başkan Can,

“Turnuva beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çamlıdere için bir çivi çakandan her zaman memnun olduk bundan sonra da memnun olacağız. Bu tür etkinlikler ilçemiz için güzel şeyler. Bir daha ki etkinlikte daha kalabalık bir katılımla bu turnuvayı gerçekletireceğinizden kuşkum yok”

diyerek konuşmasını tamamladı.

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Gazeteci Ali Öcal,Mesleki Yeterlilşk Kurumu Başkanı Adem Ceylan ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’da konuşmalarında bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği sağladığını ifade ederek ÇADEF ailesine teşekkür ettiler.

Konuşmalarının ardından ardından, başta turnuvaya emek ve katkı sunanlara olmak üzere, amatör spora katkı ve destek veren basın mensuplarına , tertip komitesi üyelerine, sponsorlara, teşekkür plaketi sunuldu.

Ayrıca gecede turnuvaya katılan tüm takımlara kupa, katılım belgesi yanında, turnuvanın “en”leri de ödüllendirildi. Gece mahalli sanatçılarımızdan İsa Acar, Kemal Sağlam’ın muhteşem türkü ve oyun havaları ile gece geç saatlere kadar sürdü.