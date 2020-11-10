Caddede sigara yasağına uymayan kişiye ceza 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. K Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görevden alma Cumhurbaşkanının takdirindedir. Buradaki mesele bunu kabul edip etmemedir. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak uygun değildir. Cumhurbaşkanımız, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Devlet krizi olarak adlandırılacak herhangi bir tıkanma söz konusu değildir.