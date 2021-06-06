Caddede hırsızlık yaptılar, ara sokakta paylaştılar; o anlar kamerada

Haber: Hasan YILDIRIM – Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli’de markete giden sürücünün park ettiği otomobile giren şüpheli, torpidodaki 10 bin 400 lirayı alarak kaçtı. Üç kişilik çete, çaldıkları paraları ara sokakta paylaştıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Kamera kayıtlarından tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

Olay, Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde Mayıs ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giden bir kişi arabasını yol kenarına çekti. O sırada üç kişi park halindeki aracın yanına yanaştı. İki kişi çevrede gözcülük yaparken bir kişi otomobile girerek torpidodaki 10 bin 400 lirayı alarak uzaklaştı. Ara sokağa giren şüpheli, yanına gelen arkadaşları ile parayı bölüştükten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi otomobiline binince parasının olmadığını fark etti. Olayı polise bildirdi. Polis ekipleri çevrede yaptıkları güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek üç şüphelinin eşkalini belirledi. Görüntülerden hırsızlık yapan kişinin Gürcü asıllı Buga, gözcülük yapanların kişilerin ise M.E. ve K.E. olduğu tespit edildi. M.E ve K.E evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli Şişli Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Reklam -

HIRSIZLIK KAMERADA

Otomobilden hırsızlık yapan şüpheli kameralara yansıdı. Görüntülerde, otomobilini park ederek markete giden sürücünün araçtan çıktığını gören şüpheli, hemen aracın yanına yanaşıyor. Etrafı kontrol ettikten sonra otomobile binerek torpidodaki 10 bin 400 lirayı alarak olay yerinden uzaklaşıyor. Ara sokağa giren şüpheli, gözcülük yapan arkadaşına çaldığı paradan payını veriyor. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.

(FOTOĞRAF)