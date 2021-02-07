Caddebostan’da atlı birliklerin denetimi devam ediyor

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul,(DHA) KADIKÖY Caddebostan Sahili’nde atlı birliklerin denetimleri sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler Kadıköy Caddebostan Sahili’nde denetim yaptı. Sahil şeridinde devriye gezen atlı polislere yunus polisleri de eşlik etti. Yasak olmasına rağmen dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek uyarıldı.

(FOTOĞRAFLAR)