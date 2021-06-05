Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA CADDEBOSTAN Sahili’nde yoğunluk oluştu. Sahil şeridindeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karar gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kadıköy Caddebostan Sahili’nde yoğunluk yaşandı. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu kişiler, yürüyüş yaptı. Bazılarının bisiklete bindikleri görüldü. Bazıları çimlerde oturarak vakit geçirirken bazıları ise top oynadı. Caddebostan Sahili’ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

FOTOĞRAF

- Reklam -