Cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisini silahla öldürdü, 2 kişi de yaralandı

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Gıyasettin TETİK- Esat TAŞTEKİN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde Seyithan Cennet, cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu sırada hastanede karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada ise 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Aziziye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’nde meydan geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Seyithan Cennet (36) cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma sırasında Cennet, tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Cennet için ihbarla olay yerine sağlık ve polisleri çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cennet, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu arada hastanede karşılaşan husumetlilerin yakınları tarafından çıkan kavgada ise 2 kişi yaralandı.

Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen M.D. ve O.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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