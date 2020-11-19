Cadde ortasına dizüstü oturdu

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da kimliği belirsiz bir kişi, cadde ortasında diz çöküp ellerini başının üzerinde birleştirip uzun süre bekledi. Sürücülerin şaşkınlık yaşamasına neden olan adam, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya’da sürücüleri ve yayaları şaşkına çeviren olay, Muratpaşa ilçesinde ‘Güllük’ diye bilinen Anafartalar Caddesi Atatürk Devlet Hastanesi yakınında yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, caddenin ortasında dizüstü oturdu. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında ellerini başının üzerinde birleştirip bir süre bekleyen adam, sürücülerin korna çalması ile gelen araçlara aldırış etmedi.

Sürücüler de yönlerini değiştirmek zorunda kaldı. Yola kapanıp bir süre bekleyen adam, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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