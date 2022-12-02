ByLock kullanıcısı eski müdür yardımcısı tutuklandı

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MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Aile ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdür Yardımcısı Akın Sönmez (43), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sönmez, tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 2016’da memurluktan ihraç edilen Aile ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdür Yardımcısı Akın Sönmez ile ev kadını F.P. (36), satış elemanı N.D. (32) ile memur S.O. (32) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sönmez tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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