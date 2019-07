By Sempatik : Ankara Medyasının Desteğe İhtiyacı Var

Ankara medyasının markalaşma açısından İstanbul’un gerisinde kaldığını ifade eden Erbaş, bu konuda Ankara medyasının hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.





By Sempatik lakabıyla tanınan ünlü radyocu ve sunucu Radyo Evi Derneği(RADEV) Başkanı Yusuf Erbaş ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızın ilk bölümünde Yusuf Erbaş‘ı tanımıştık ve radyoculuk üzerine konuşmuştuk.

İkinci bölümümüzde ise Erbaş ile radyoculuğun mevcut durumunu, Ankara’nın medya sektöründe ki konumunu, eksiklerini, Erbaş’ın geleceğe yönelik planlarını ve sektöre yeni adım atacaklara tavsiyelerini ele aldık.

– Gazete, televizyon, radyo gibi medyanın her alanında yer aldınız. Peki radyo da sosyal medyanın aktifleşmesiyle birlikte gazete ve televizyon gibi güç kaybetmeye başladı mı?

Erbaş: Özel radyoların açılmasına 93 yılında izin veriliyor. Yaklaşık 26 yıldır da sürüyor. Türkiye’de çeyrek asrını doldurmuş radyoculuk günden güne ağırlığını hissettirmeye başlıyor. Biz Uluslararası Radyocular Birliği olarak dünyada böyle bir boşluk olduğunu gördük. Bu boşluktan dolayı radyocuları dünya çapında bir yerlere getirmek için böyle bir yapılanmaya gittik. Bunun için de güzel işler ortaya koyuyoruz.

Radyolar geçmişte daha heyecanlıydı, sosyal medya aygıtları yoktu. Ancak sosyal medyanın da güvenirliği yok, radyonun güvenirliği var. Bize güvenini basit bir örnekle de anlatabiliriz. Şaka olarak dışarı güneşliyse bile bazen dışarıda yağmur var şemsiyenizi alın deriz. Dinleyici şaka mı yapıyor, gerçek mi anlayamaz ama yinede şemsiyesini alıp öyle çıkar hava güneşli olmasına rağmen…

Radyocunun söylediğine halkımız gerçekten inanıyor. İnsanlarımız radyoları sırdaş olarak görüyor, sırdaşlara güvenir ve inanır. Biz de kamu yayıncılığı yaptığımız için sorumluluk gereği yalan bir söylemde bulunamayız. Sosyal medyada denetleme yok, böyle bir sorumluluk duygusu yok. Bir yerden kopyala- yapıştır, montajla koy eğer senin fikrine uygunsa yayılır, sende bunu paylaşırsın. Bu fikir karşısında bir karşı fikir olur ve cepheleşme ortaya çıkabilir. Bir sosyal medya eğitmenliğinin, sosyal medya denetiminin olması gerekir. Bununla ilgili olarak İnternet Medya Bilişim Federasyonu başkanı güvenli internetle ilgili bir çalışma yapıyor.

Radyo güvenlik ve sırdaşlık açısından her zaman değerini koruyor. Televizyonculuk zorlaşıyor, gazetecilik daha da zorlaşıyor. Medya yazılı basından daha çok sosyal medyaya kaydığı için internet gazeteciliği daha popüler olmaya başladı. Ancak bu tarz akımlar her ülkede 4- 5 yıl gider daha sonra her şey yerli yerine oturur. Ben gazetenin de eski romanlar, kitaplar gibi değerli olacağına, az basılsa bile kıymetli olacağına inananlardanım. Tamamen kalkacağına asla inanmıyorum. İnsanlar dokunmadıklarına inanmazlar, güvenmezler.

Gazeteyi eline almak dokunmak, onun kokusunu almak başka bir keyiftir ve kültürdür. O kültür kolay kolay toplumdan kalkmaz. Sosyal medyada dokunamıyorsunuz, görüp geçiyorsunuz unutuyorsunuz. Ancak gazete daima önünüzde bir güvenirliği var. Bu bağlamda gazetecilikte sağlamlığını ve güvenirliğini korumaya devam edecektir.

Biz gazeteciler, radyocular, televizyoncular dayanışma içerisinde olduğumuz müddetçe Türk medyası daha güzel, daha pozitif işler yapacaktır. Bu pozitif işleri de hep beraber yapacağız. Hep beraber bütün toplantılara katılabilmeliyiz. Bizim akredite sorunumuz olmamalı ama milli konularda da hepimiz tek ses olmalıyız buda çok önemli bir konu. Biz basınız diye her şeyi söyleme hakkına sahip değiliz, yaşadığımız ülkenin kanunlarına uymak zorundayız. Buna aykırı davrananları da içimizden ayıklamalıyız çünkü bu gazetecilik olmaz. Gazetecilik, radyoculuk, televizyon kamu yayıncılığıdır bunlara dikkat etmek gerekir.

– Şu an bir tercih şansınız olsa gazetecilik, televizyonculuk, radyoculuk ve sunuculuktan hangisini tercih edersiniz?

Erbaş: Ben hep şöyle tarif ederim: “Radyo yemekten sonra keyif çay içmek gibidir vazgeçemezsiniz, sahne bir keyif kahvesi gibidir kırk yıl hatrı vardır onun tadı bambaşkadır, dostlarla içilir ve tadı ayrıdır. Televizyonun ise bambaşka bir havası vardır” Ben bunu birleştiriyorum. Radyo da olmalı, sahne de olmalı. Televizyon ise bu işin reklam açısından en önemli yanı. Çünkü insanlar gördükçe diğer alanlarda ki başarınız, çalışmalarınız daha fazla öne çıkıyor.

Radyoculuk damga vuruyor akılda kalıyor, televizyonda görüldüğünüz zaman işiniz kolaylaşıyor birçok güzel işler ortaya çıkartabiliyorsunuz ve görsel bir hafıza edinebiliyorsunuz. Sizin gördüklerinizi toplumda görebiliyor. Sıralamam gerekirse birinci sırada radyoculuk, iki televizyonculuk, üç sahne, dört gazetecilik diyorum. Ancak bunların hepsine bakarsanız iyi olabilmeniz için altınızda bir gazetecilik altyapınızın olması gerekir. Dördüncü sıraya koyduğumuz gazetecilik bu sektörler için şart olan altyapıdır.

Hep şunu söyleriz her iyi radyocu, çok iyi bir televizyoncu, çok iyi bir gazeteci, çok iyi bir sahne sunucusu olabilir. Çünkü radyocular duvara karşı konuşan insanlardır. Bizden normal olan bir şey beklenmez. Radyocularda biraz delilik vardır. Normalde duvara karşı konuştuğunuzda deli misin derler ama biz duvara karşı saatlerce üretiyoruz, toplum psikolojisini yönetiyoruz. Sizin moraliniz bozuk olsa bile, işiniz gereği topluma moral veriyorsunuz. O yüzden radyoculuk çılgın bir meslektir diyebiliriz.

– Birazda Ankara üzerinden değerlendirme yapmamız gerekirse, bildiğiniz üzere medya İstanbul üzerinden yürüyor. Bu nokta da Ankara’nın İstanbul’dan eksikleri size göre nelerdir?

Erbaş: Aslında bakarsanız medyanın Ankara’da daha güçlü olması gerekiyor. Neticede devlet buradan yönetiliyor. Yerel televizyonumuzun olmayışı, uzun soluklu ulusal çapta bir yerel gazetemizin olmayışı önemli etkenler diyebiliriz. Ancak hükümetimiz Ankara yerel medyasına yeterli desteği vermiyor oluşu en önemli eksikliktir. Çünkü başkentler ülkelerin vizyonlarıdır.

Başkentin vizyonunu, markalaşmasını gerçekleştirirseniz diğer iller kendisini daha çabuk toparlar. Burada devletimizin yerel medyada yeteri kadar desteği olmuş olsaydı güçlü yerel gazeteler ve yerel televizyonlar olurdu. Yerel gazeteleri, radyoları, televizyonları destekleyeci ilanların, reklamların verilmesi gerekiyor. Ankara medyası sadece siyasete bakan medya olarak görüldüğü için, reklam pastası İstanbul’a dönüyor algısı oluştuğu için böyle oluyor. Yine devlete ait büyük reklam pastası olan kurumlar var onları hiç kimse hesaba katmıyor. İstanbul’da pasta büyük, Ankara’da küçük algısı maalesef bu algıyı doğuruyor. Kısacası Ankara’da bir algı yönetimi, marka eksikliği var.

Markalaşma sorunu üzerine bizler yıllardır çalışıyoruz. Değerli birçok ismin geçmişine baktığınız zaman hayatının büyük bir kısmını Ankara’da geçirmiştir ama Ankara sahip çıkmadığı için İstanbul’da parlamıştır. O yüzden İstanbul markalaşmıştır. Kültür- sanat, medya alanlarına bakın birçok ismin Ankara çıkışlı olduğunu göreceksiniz. Maalesef markalaşma açısından Ankara yönetimleri, STK’lar, belediye başkanları, vekiller yeteri kadar sahiplenmediği için bu sorunlar ortaya çıkıyor.

Çok basit bir örnek verelim. Biz Ankara’da yaşıyoruz ve Türkiye’nin dört bir yanına sunuculuğa gidiyoruz ama Ankara’da ki festivallerde Ankara’da yaşayan isimler yok, İstanbul’dan getiriliyor. Biz hep şunun savaşını yapıyoruz: eğer etkinlik yapılacaksa Ankara’da yaşayan sunucular sunmalı, burada markalaşmalı. Ancak çoğu işi İstanbullu sunuculara verip, Ankaralılara sahip çıkmamak olmaz. Bunu meslektaşlarım adına söylüyorum, çünkü biz bir şekilde iş yapabiliyoruz. Ancak ihtiyacı olan meslektaşlarım için Ankara’nın markalaşmasında, kitaplarının çıkmasında, turistik yerlerinin belirlenmesinde, radyoculara ihtiyaç var, yerel basına ihtiyaç var, sosyal medyaya ihtiyaç var. Sadece belediye başkanın oturup Ankara’yı tanıtalım demesiyle olmaz.

Siz yerel basınla, yerel gazeteci,radyocu ve televizyoncularla, akademisyenlerle birleşerek bunu yapabilirsiniz. Ortak akılla markalaşma böyle olur. Yoksa sanayi açtık markalaşsın demek imkansız. Bugün Londra, Paris bu şekilde yönetilmiyor. Mevcut düşünce tarzı umarım değişir bizde mutlu oluruz.

– Genel olarak geçmişiniz üzerine konuştuk. Geleceğe yönelik ne gibi planlarınız var?

Erbaş: Önümüzde ki günlerde sinema filmim var. ‘Sol Yanım’ isimli bir sinema filminde oynayacağım. Bunun haricinde reklam filmleri var. Ben aynı zamanda Türk- Arap Dünyası Kardeşlik Platformu’nun başkanlığını yapıyorum. Platform olarak içeriğini daha sonra açıklayacağımız büyük organizasyonlar yapacağız. Ve nihayetinde televizyon programımız olacak. Ne olursa olsun kendimizi geliştirmek açısından uluslararası organizasyonları sunan, bu organizasyonlarda yer alan, Türkiye’yi tanıtan kariyer açısından uluslararası bir sunucu olmayı planlıyorum. Bununla ilgili olarak çalışıyorum. Her şey Türkiye için.

– Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Erbaş: Son olarak sektöre yeni gelen arkadaşlarla ilgili söylemek istediklerim var. Her devirde çalışma şartları zor. Bize ekmek aslanın ağzında derlerdi, şimdi kuyruğunda diyorlar. Ancak bu istekle ve çalışmakla alakalı, ben işimi çok sevdim. Aç, susuz çok gecemiz gündüzümüz oldu. Bu işe paraya bakarak değil bir aşkla, şevkle giriyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka hayallerinizin peşinden koşun çünkü medya insanı ömür boyu eğiten bir kütüphane gibidir. Devamlı bir şeyler okur, öğrenir ve kendinizi geliştirirsiniz. Bu bağlamda da çok renkli bir hayatınız olur. Hayal bile edemediğiniz yerleri görürsünüz, hayal edemediğiniz insanlarla oturup sohbet edebilirsiniz. Ne kadar zorluk çekiyorsanız, o kadar da mutluğu, coşkuyu ödül olarak alırsınız. O yüzden iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarımıza sektörümüze hoş geldiniz, korkmayın başaracaksınız diyorum.

Not olarak bize konuşma fırsatı verdiğiniz için size ve tüm çalışma arkadaşlarınıza da teşekkür ediyorum.

Birçok üniversite, STK, kamu kurum ve kuruluşlarından ödüle layık görülen By Sempatik’ in aldığı ödüllerin bazıları:

2005- Uluslararası Altın Mikrofon Ödülü

2005- Türkiye’nin En İyi Sunucusu Ödülü

2005- Türkiye’nin En iyi Radyo Programı Ödülü

2007- Basın Şeref Ödülü

2008 & 2010- Türkiye’nin En İyi Sahne Sunucusu Ödülü

2011- Uluslararası İş Fikirleri ve Girişimcilik Ödülü

2011- Türk Kızılayı Dostu Ödülü

2012- En Etik Radyo Programı Ödülü(Türkiye Polis Radyosu-Sempatik Show)

2013- Yılın Engelsiz Sunucusu Ödülü

2013- Yılın En iyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü ( Radev Çam Bebek Projesi)

2014- Yılın İyilik Hareketi Ödülü

2015- Türkçeye Hizmet Onur Ödülü ( Yunus Emre Enstitüsü)