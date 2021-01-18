Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, (DHA) Sancaktepe’de buzlu yolda kayan otomobil binaya çarpmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin sürücüsü, “Frene bastım duramadım Taşa denk, geldi binaya çarpmadan durabildim” dedi.

İstanbul’da kar yağışının ardından sabaha karşı yollarda buzlanma oluştu. Sancaktepe’de ara sokaklarda sürücüler ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı. Ayakta durmaktan zorlanan bazı yayaların yere düştüğü görüldü.

Bu arada, metrelerce kayan bir otomobil de binaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü Mahmut Çalışkan itfaiye ekiplerinden arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yerdeki buzları kırarak otomobili kurtardı. Otomobil sürücüsü Mahmut Çalışkan “ İşe gitmek için evden çıkmıştım. Araç bir anda kaymaya başladı. Frene bastım duramadım.Taşa denk geldi binaya çarpmaktan son anda durabildim. İtfaiye yardım etmezse buradan çıkamazdım “ diye konuştu.

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