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Buzlu yolda düşen babanın, kucağındaki kızını koruma çabası kamerada-YENİDEN (2)

Buzlu yolda düşen babanın, kucağındaki kızını koruma çabası kamerada-YENİDEN (2)

‘ONLARA BİR ŞEY OLMASIN’
Bursa’da buzlu yolda dengesini kaybedip düşerken, kucağındaki kızını korumak için sarfettiği çaba kameralara yansıyan Enes Alkani (40), DHA’ya konuştu. Baba Alkani, “Burada ofisim var. Dün aracımı buraya bıraktım ve akşam aracımı almaya geldim. Yerlerin buz olduğunu görmedim. Üç tane çocuğum var. Kızımla buraya fiş almak için geldiğimde kayarak, düştüm. Kıza bir şey olmasın, bana olsun dedim. Çocuklarım düşmesin, onlara bir şey olmasın. Bana olsun. Ben onların babasıyım, onlar için çok korkuyorum” diye konuştu.

Derya EVREN/BURSA, (DHA) 

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