Bu sürpriz buluşmayı okuyunca hemen akıllarınıza, “AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek mi?” sorusu geldi değil mi? Anlatacağım ama önce Erdoğan ile Gökçek arasında yaşananları hatırlatayım.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifasını istedi, 28 Ekim 2017 tarihinde Melih Gökçek 23,5 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında “abi” dediği Gökçek’i azletmesi ile ikilinin arasına “kara kedi” girdi.
Ahmet Hakan’ın sunduğu ve canlı yayın konuğu olduğum Tarafsız Bölge canlı yayınında AKP’deki azillerin demokrasiye aykırı büyük bir siyasi hata olduğunu belirterek “Erdoğan bence kaleleri boşaltarak büyük bir hata yaptı. Beş önemli şehrin kaleleri boşaldı ve muhalefet partileri buna hâlâ uyanamadılar. Ben olsam adaylarımı bugün açıklarım. Karşılarında Melih Gökçek, Kadir Topbaş gibi isimler yokken…” diye konuştum ve 26 Nisan’da da yazdım.
24 Haziran seçimlerine AKP ile Cumhur İttifakı yaparak giren MHP Mart 2019’da yapılacak Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde Belediye Başkanlıklarına aday göstermeyeceğini açıklayarak Yerel seçimde de AKP’ye ittifak önerdi.
Ancak Erdoğan bu teklife, “hayır” deyince Devlet Bahçeli Meclis Grubunda Yerel Seçim İttifakı çağrılarını sona erdirerek, “MHP her yerde kendi adayını gösterecektir, herkes kendi yoluna” diye kararını açıkladı.
24 Ekim 2018’de yani Gökçek’in istifasından bir yıl sonra, 2019 yerel seçimlerine 5 ay kala MHP’ye yakın kaynaklardan, “Ankara’ya Melih Gökçek aday gösterilebilir” diye müthiş bir açıklama geldi.
25 Ekim 2018 tarihli yazımda şunları yazdım:
“CHP, Bülent Kuşoğlu gibi sağ seçmene de çok yakın bir ismi aday gösterirse,
İYİ Parti, Mansur Yavaş’ı aday gösterirse,
MHP, Ankara’da aday gösterirse…
Recep Tayyip Erdoğan bakar ki Ankara’yı kaybedecek, “… Adayımız Melih Gökçek” diye açıklar.
Sonuç olarak demem şu ki Gökçek, AKP’den kopmaz koparılamaz…”
Bahçeli ve Gökçek, sosyal medya hesabından karşılıklı “şeref duyarız” açıklamaları yapınca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan görevden aldığı Melih Gökçek hakkında şu açıklamayı yaptı:
“Melih Bey benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum”
Bu açıklamayı 1 Kasım 2018 tarihli yazımda şöyle değerlendirdim:
“Recep Tayyip Erdoğan’ın, mesajını şöyle okumak lazım:
- MHP eğer Erkan Haberal’ı,
- İYİ Parti Mansur Yavaş’ı,
- CHP sağ kesime yakın olan Bülent Kuşoğlu’nu aday gösterirse,
İşte bu tablo sonucunda Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetmeyi göze alamaz ve AKP’nin adayı olarak Melih Gökçek’i aday gösterir.
MHP’den aday olmak, önünde hazır durumda ve kararı Gökçek verecek.
Gökçek’in AKP’den aday olması ise kendi kararına değil Erdoğan’ın kararına bağlı.”
Değerli okurlarım bu gelişmeleri sizlere anımsattıktan sonra şimdi siyasi kulislere bomba gibi düşecek, “Buzlar eridi Erdoğan Gökçek ile görüştü” başlığımın ayrıntılarına.
ERDOĞAN – GÖKÇEK BULUŞMASI
Bir yıldır hiç görüşmeyen Erdoğan ve Gökçek bir hafta önce buluştular.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “metal yorgunluğu” gerekçesi ile istifasını istediği Melih Gökçek’i görüşmeye davet etti.
Hayır, Beştepe’deki saraya değil, AKP Genel Merkezine değil.
Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen Çankaya Köşküne davet etti Melih Gökçek’i.
Çünkü bu görüşmenin tamamen gizli kalması gerektiğini istedi Erdoğan. Hatta görüşme sırasında Gökçek’e de bu konuda açıklama yapmamasını önerdiğini söyleyebilirim.
Peki, Erdoğan ve Gökçek 1,5 saat süren görüşmede neler konuştular.
Görüştükleri ana konu elbette yerel seçim oldu.
Gökçek’in görüşmenin başında Erdoğan’a AKP’nin neferi olduğunu, başka hiçbir partiden aday olmayacağı gibi AKP’den de ayrılmayacağını vurguladı.
Devlet Bahçeli ile görüşmediğini ve kendisine MHP’den resmi bir teklif de gelmediğini vurgulayan Melih Gökçek’in, “Sayın Cumhurbaşkanım siz her ne kadar yerel seçimde AKP ile MHP ittifakına gerek duymuyorsunuz ama benim yaptırdığım anketler ve gözlemlerim bu ittifakın çok yararlı olacağını gösteriyor” dediğini öğrendim.
Görevden süresini tamamlayamadan hiçbir gerekçe gösterilmeden alınması nedeniyle Erdoğan’a bir yıldır kırgın olan Gökçek ile Erdoğan’ın buluşmasının en önemli sonucu şudur:
Melih Gökçek AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye çok yakın.
Şimdi diyeceksiniz ki; “Mehmet Özhaseki adı neredeyse kesinleşmedi mi?”
MHP’nin Gökçek’i aday göstermeyi düşündüğü günlerde AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki şu açıklamayı yapmıştı:
“Melih Bey’le görüşüyoruz. 15 yıllık arkadaşımız. Zaman zaman görüşüyoruz. Melih Bey bizim 20 küsur yıllık belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşımız. Bana söylediği ‘ben AK Partiliyim, AK Parti’nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim’ dedi.”
Gökçek’in bu açıklaması Erdoğan ile aralarındaki buzların erimesine ve bir hafta önce de ikilinin buluşmasına neden oldu.
Özhaseki’nin adı Ankara için gündeme gelince Gökçek de destek verdi.
Ancak AKP’nin de Erdoğan’ın yaptırdığı anketlerde Özhaseki değil Melih Gökçek en çok oyu alıyordu.
Erdoğan, Gökçek görüşmesi haberini aldığım önceki gece yarısı Ankara siyasetinin etkili isimlerinden eski milletvekili ve AKP’li arkadaşım, “Özhaseki adı Ankara’da tutmadı” diyerek gerekçelerini anlattı.
Şimdi gelelim sözün özüne.
Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına AKP tarafından yeniden aday gösterilmeye çok yakın.
3 yıl kuralı mı?
Güldürmeyin beni Gökçek 1 yıl ara verdi ya…
1 Kasım 2018’de yazdım ya…
… Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetmeyi göze alamaz ve AKP’nin adayı olarak Melih Gökçek’i gösterir…
Erdoğan – Gökçek buluşmasından sonra Erdoğan’ın şu sözünü bir kez daha hatırlatayım:
“Melih Bey benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum.”
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