Bu sürpriz buluşmayı okuyunca hemen akıllarınıza, “AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek mi?” sorusu geldi değil mi? Anlatacağım ama önce Erdoğan ile Gökçek arasında yaşananları hatırlatayım.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifasını istedi, 28 Ekim 2017 tarihinde Melih Gökçek 23,5 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında “abi” dediği Gökçek’i azletmesi ile ikilinin arasına “kara kedi” girdi.

Ahmet Hakan’ın sunduğu ve canlı yayın konuğu olduğum Tarafsız Bölge canlı yayınında AKP’deki azillerin demokrasiye aykırı büyük bir siyasi hata olduğunu belirterek “Erdoğan bence kaleleri boşaltarak büyük bir hata yaptı. Beş önemli şehrin kaleleri boşaldı ve muhalefet partileri buna hâlâ uyanamadılar. Ben olsam adaylarımı bugün açıklarım. Karşılarında Melih Gökçek, Kadir Topbaş gibi isimler yokken…” diye konuştum ve 26 Nisan’da da yazdım.

24 Haziran seçimlerine AKP ile Cumhur İttifakı yaparak giren MHP Mart 2019’da yapılacak Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde Belediye Başkanlıklarına aday göstermeyeceğini açıklayarak Yerel seçimde de AKP’ye ittifak önerdi.

Ancak Erdoğan bu teklife, “hayır” deyince Devlet Bahçeli Meclis Grubunda Yerel Seçim İttifakı çağrılarını sona erdirerek, “MHP her yerde kendi adayını gösterecektir, herkes kendi yoluna” diye kararını açıkladı.

24 Ekim 2018’de yani Gökçek’in istifasından bir yıl sonra, 2019 yerel seçimlerine 5 ay kala MHP’ye yakın kaynaklardan, “Ankara’ya Melih Gökçek aday gösterilebilir” diye müthiş bir açıklama geldi.

25 Ekim 2018 tarihli yazımda şunları yazdım:

“CHP, Bülent Kuşoğlu gibi sağ seçmene de çok yakın bir ismi aday gösterirse,

İYİ Parti, Mansur Yavaş’ı aday gösterirse,

MHP, Ankara’da aday gösterirse…

Recep Tayyip Erdoğan bakar ki Ankara’yı kaybedecek, “… Adayımız Melih Gökçek” diye açıklar.

Sonuç olarak demem şu ki Gökçek, AKP’den kopmaz koparılamaz…”

Bahçeli ve Gökçek, sosyal medya hesabından karşılıklı “şeref duyarız” açıklamaları yapınca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan görevden aldığı Melih Gökçek hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Melih Bey benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum”

Bu açıklamayı 1 Kasım 2018 tarihli yazımda şöyle değerlendirdim:

“Recep Tayyip Erdoğan’ın, mesajını şöyle okumak lazım: