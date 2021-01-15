Buzlanma nedeniyle kayıp evin bahçesine giren otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) – TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde karayolundaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra evin bahçesine giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malkara-Keşan karayolu üzerinde meydana geldi. Keşan istikametine giden Hasan Cömert (27) yönetimindeki 59 LU 140 plakalı otomobil, buzlanma sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Metrelerce yüksekten bir evin bahçesine düşen otomobildeki sürücü Hasan Cömert ile Metin Kılıç (30), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
FOTOĞRAFLI