Buzlanan yolda otomobil, kamyonete çarptı; öğretmen, annesi ve kardeşi yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde, buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, yine buzlanma nedeniyle refüje çıkan kamyonete çarptı. Kazada sürücü öğretmen Faruk Ergün (32), annesi Selma (49) ve kız kardeşi Hatice (24) Ergün yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ermenek- Mut yolunda meydana geldi. Hasan Kalan Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmen Faruk Ergün yönetimindeki 20 ABA 809 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, yine buzlanma nedeniyle refüje çıkarak, duran 70 F 0308 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü Faruk Ergün ile tedavi için Karaman’a doktora götürdüğü annesi Selma Ergün ve kız kardeşi Hatice Ergün yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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