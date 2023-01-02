Buzlanan yolda kayan otomobil, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN’da, buzlanmadan dolayı kayıp direğe çarpan otomobil ile ilgili işlem yapan trafik ekibinin aracına kayan başka otomobil çarptı. Kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kirazlıköprü tünel çıkışında meydana geldi. Karabük yönüne giden Gökhan Gökkaya’nın kullandığı 74 AAV 863 plakalı otomobil, tünel çıkışında buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine trafik ekibi, kaza yerine gelerek işlem yaptı. Bu sırada Besim Coşkun yönetimindeki 74 BC 066 plakalı otomobil de kayarak trafik ekibinin aracına arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan trafik polisleri S.Ç. ve K.K., hafif yaralandı. Sağlık ekibi, ambulansla 2 polis memurunu Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan 2 otomobil sürücüsü ise yaralanmadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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