Buzdolabı tamircisini 150 lira borcu için öldüren şüpheliler adliyede

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı’yı (46), 150 TL’lik borç nedeniyle aracının direksiyon başında tabancayla ateş ederek öldüren Mustafa K. (28) ve Bahattin Y. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suça sürüklendiği tespit edilen U.Ç. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi’nde meydana geldi. Buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı, 42 SD 708 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken, Mustafa K. ve Bahattin Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı’nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalı otomobile çarparak durdu. Ağır yaralanan Başaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÇİPİ SÖKMÜŞ

Şüphelilerin Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde bir serada saklandığını belirleyen Konya İl Emniyet Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden Bahattin Y., polis ekiplerini fark edince koşarak kaçmaya başladı. Mustafa K. de polise tabancayla ateş açtı. Çatışma yaşanırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa K.’yi yakaladı. Asayiş şubesine getirilen Mustafa K.’nin karnında bir kanama olduğunu fark eden ekipler, şüpheliyi hastaneye götürdü. Mustafa K.’nin karnındaki uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan çipi kendisinin söktüğü için kanamaya neden olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki ifadesinde şüphelilerden tabancayı kullandığı tespit edilen Mustafa K., Kamil Başaralı’nın kendilerinden içki satın aldığını öne sürerek, “Biz seyyar olarak gece içki satıyoruz. Kamil Başaralı’nın da bize 150 TL içki borcu vardı. Sabah borç nedeniyle tartışmıştık. Takip edip öldürdük” dediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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