Buzda kayan otomobil, sulama kanalına uçtu

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de, soğuk nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan otomobil, boş sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü ile beraberindeki eşi yara almadı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Kanalboyu Sokak’ta meydana geldi. Yıldıray Yenilmez (47) yönetimindeki 26 ADL 283 plakalı otomobil, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Yıldıray Yenilmez ile beraberindeki eşi Çiğden Yenilmez, kanaldan çevredekiler tarafından çıkarıldı.

‘KANALDA SU OLMAMASI BÜYÜK ŞANS’

Otomobil sürücüsü Yıldıray Yenilmez, kanalda su olmamasının kendileri için büyük şans olduğunu belirterek, “Otomobilde ikinci viteste gidiyordum. Araba aniden kaydı, toparlayamadım. Orada gizli buzlanma varmış. Birden kanala uçtuk. Ben direksiyonu toparlayınca eşim de aracın durması için el frenini çekmiş. Kanalda suyun olmaması büyük şans oldu” dedi.

Çiğdem Yenilmez de “Verilmiş sadakamız varmış. Allah hepimizi daha beterinden saklasın” şeklinde konuştu.

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