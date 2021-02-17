Buz tutan yolda yarım saatte 1’i otobüs 3 araç kaza yaptı, o anlar kamerada/Ek fotoğraflar

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22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi
Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te İlayda S. (22), 3'üncü kattaki evlerinin terasından atlayarak yaşamına son verdi. Olay, dün akşam saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce...
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Nesli tükenme tehlikesindeki dağ ceylanları 7 gün 24 saat izleniyor
İzzet NAZLI- Mehmet KOCACIK/HATAY, (DHA)- TÜRKİYE’de sadece Hatay’da 13 bin 288 hektarlık alanda yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘gazella gazella’ türü dağ ceylanları, özel...
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