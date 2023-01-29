Buz tutan yolda drift atan sürücü kamerada

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da park halindeki araçların da bulunduğu sokakta buz tutan yolda drift yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ’da plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Yemişlik Mahallesi TOKİ 3. Etap’ta, park halinde araçların da bulunduğu cadde üzerinde, kar yağışının ardından buz tutan yolda drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bir süre drift yaptıktan sonra park eden sürücü bölgeden ayrıldı. (DHA)

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