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2 Nisan 2019
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Romanya'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası başladı.
Romanya'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası başladı.
Spor Gündemi ve Haberleri

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, galibiyetle başladı

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Romanya’nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası başladı. Türkiye, 2. Klasman B Grubu müsabakası ilk gün maçında Hırvatistan’ı 6-3 mağlup etti.

Müsabakanın başında 2-0 öne geçen Hırvatistan’a milli takım Betül Taygar ve Çağla Baktıroğlu’nun (2) golleriyle karşılık verdi ve ilk yarıyı 3-2 önde kapattı. İkinci devrede gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın üçüncü devresinde Hırvatistan eşitliği yakalasa da milli takım, Betül Taygar, Ebrar Oğuz ve Çağla Baktıroğlu’nun golleriyle karşılaşmadan 6-3’lük galibiyetle ayrıldı. Millilerde karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise attığı iki golle Çağla Baktıroğlu seçildi.

Öte yandan şampiyonada Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı ikinci maçını Çin Tayvan ile yapacak.

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