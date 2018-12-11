Ekonomimizin son aylardaki moda deyimi dengeleme artık her veri için kullanılıyor. En son olarak büyüme oranı da yüzde 1.6’da dengelendi.



Geçen yıl bu zamanlar dönemin Başbakanı ve ekonomi bakanlar için varsa yoksa yüzde 7 oranında büyüme vardı. Bu yılın hedefi de en az yüzde 5 idi. Şimdi yüzde 1.6’ya inince ağızları bıçak açmıyor. Böyle bir süreç, yani ekonominin daralacağı, küçüleceği, durgunluğa gireceği her kesimin tahminiydi. Şimdi, verileri doğru okumak ve gerçekçi çözümler bulma zamanı. Ne de olsa dengeye kavuştu.

Ama bazı kesimler, gelişmeleri öyle bir çarpıtıyorlar ki, aslını bilmesek inanacağız. Bunlardan bir TV kanalı “yüzde 1.6 büyümeyle dolar taarruzunun üstesinden geldik” diye altyazı geçiyor. Yani şükredelim deniliyor.

Şükredelim de tüm yerli yabancı uzmanlar, akademisyenler, yorumcular, yılın son çeyreğinde eksi büyüme öngörüyor. Merak ediyoruz bu kanal eksi büyümeyi nasıl verecek? Bir yolunu bulurlar. Ne de olsa Bakan Albayrak’ın bir hafta önceki açıklamalarını yeniymiş gibi her gün beş dakikada bir altyazı ile geçen bir kanal için bu çocuk oyuncağı. Hiç bir şey bulamazlarsa topu dış güçlere, gizli başkentlere atarlar, biz de inanırız.



İNŞAATA NE OLDU?



Büyüme rakamlarına bakınız. İnşaat sektörü tamamen durmuş, eksi 5’lere inmiş. Ama bu kanal ve benzerlerinin halen “konutta patlama, satışlar uçuşa geçti” diye yayın yapmalarındaki amaç ne?

Hadi rakamlardan, sektördeki işsizlik patlamasından vazgeçtik, arkadaş bir sağına soluna bak. Etraf kule vinçleri sokulmuş, hayalete dönmüş karkas betonarme yapılarla dolu. Nerede konut satışları patlamış, gösterin de biz de inanalım.

Bir zamanlar, klasik otomobil koleksiyonu önünde şampanyalar patlatan bir iş adamımız vardı, en yakın mesafeye bile helikopterle giderdi. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyor. Gidin ona sorun bakalım konut sektörü ne alemde? Konkordatolar en çok hangi sektörden geliyor? Belediyeler son üç ayda kaç tane inşaat projesine ruhsat vermişler? Verilenlerin temeli ne durumda?

Bunlara göre varsa yoksa Ağustos ayındaki “hain dolar saldırısı”. Bu olmasaydı, her şey güllük gülistanlıktı zaten. Bağıra bağıra gelen kur dalgalamaları, enflasyon, nakit sıkıntısı, düşen imalat, daralan ithalat, belirsizlikler, güven sorunu, ödenmeyen vergiler, primler, banka kredileri önemli değil.



Bu yayıncılar bunları görmedi ama vatandaş gelen krizi anladı, tüketimini kıstı, iş adamı pahalı ithalattı durdurdu. sadece kamu harcamalarıyla zar zor yüzde 1 6 oranında büyümeyi yakaladık. Ama birileri halen “şu dolar saldırısı olmasaydı” diye cümle kurmuyorlar mı, bu anlayışla daha çok kriz yaşarız.



Bundan sonrası daha da endişe verici.

Bu yılın son üç aylık döneminde eksi büyüme bekleniyor. Yani daha da dibe vuracağız. Yazılı resmi planlar, programlar da bunu söylüyor ama gel de bu bir kısım medyaya anlat.



İşin özü, dolar saldırısı bahanesi kumda tane olarak kaldı. Bahane üretmeyi, görünmez, bilinmez elleri, bir kenara bırakalım da daha fazla ezilmeden, tükenmeden bu ağır tablodan çıkmanın yollarını arayalım.