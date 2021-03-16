Büyükşehir’in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkentlilerin hayatını kolaylaştırmak ve trafiği rahatlatmak için başlattığı ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor. Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun Yolu üzerinde hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında bekleyen kurtarma araçları; yolda kalan, aracı arızalanan ya da kaza geçiren sürücülerin araçlarını sanayiye kadar götürüyor. Vatandaşlar, Başkent 153’ü arayarak bu hizmetten yararlanabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamalara imza atmayı sürdürüyor.

Hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun Yolu üzerinde bulunan 4 kurtarma aracıyla, araç kaza ve arızalarında sürücülere ücretsiz çekici hizmeti veriliyor.

AMAÇ HEM TRAFİĞİ RAHATLATMAK HEM DE SÜRÜCÜLERE EKONOMİK DESTEK SAĞLAMAK

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde artan trafiği rahatlatmak ve sürücülerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Haziran 2020 tarihinden itibaren başlattığı uygulamayla aracı arızalanan ya da kaza yapan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’na ait 4 ayrı kurtarma aracı hafta içi her gün 4 farklı noktada nöbet tutarak, sorun yaşayan sürücülerin araçlarını sanayiye kadar ücretsiz taşıyor.

BAŞKENT 153’Ü ARAMAK YETERLİ

Yolda kalan ya da kaza geçiren vatandaşlar, Başkent 153’ü arayarak ücretsiz araç çekici hizmetinden yararlanabiliyor.

Oto Kurtarıcı Operatörü Mustafa Keleş, “4 ana arterde trafiğin yoğunlaşmaması için yolda arızalanan ya da kaza geçiren araçları ücretsiz çekerek istedikleri noktalara götürüyoruz” derken, sabah saatlerinde aracı arızalandığı için Başkent 153’ü aradığını anlatan Mustafa Güler adlı bir vatandaş da, “Belediye yetkilileri kısa sürede gelerek, aracımı çekmeme yardımcı oldu. Vatandaşa yönelik böyle bir hizmeti başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim’’ diye konuştu.

BAŞKENTLİLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HİZMETLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yolda kalan araçlara yönelik başlatılan ücretsiz araç çekici hizmetinden haberdar olduklarını ve memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkentliler, Büyükşehir Belediyesinin hayatı kolaylaştıran hizmetlerini yakından takip ettiklerini şu sözlerle ifade ediyor:

-Sadettin Çelik: “Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz araç çekici hizmetinden haberim var. Aracımın arızalanması durumunda arayacağım.”

-Aziz Kılıç: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yolda kalan araçlara yönelik başlattığı ücretsiz araç çekici hizmetini çok beğendim. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

–Atilla Yılmaz: “Bu uygulamadan haberim var. Ben şu ana kadar bu hizmetten faydalanmadım ama yararlanıp beğenen arkadaşlarım mevcut. Araçların istenilen yere götürülmesi de çok iyi düşünülmüş.”