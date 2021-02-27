Büyükşehir’in Pomem Kurslarına Yoğun İlgi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak olan adaylar için açtığı parkur hazırlık kursları yoğun ilgi üzerine Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’ndan sonra Atatürk Kapalı Spor Salonu’na da taşındı. Devam ücretsiz POMEM hazırlık kursları için gelen yoğun talep nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ek kontenjan başvuruları alınmaya başlanacak. Başvurular ‘https://parkurkursu.ankara.bel.tr/’ adresi üzerinden yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak olan adaylar için düzenlediği ücretsiz fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursları devam ediyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına destek vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi maddi imkansızlıklardan dolayı hazırlık kurslarına katılamayan adaylara, 25 Ocak’tan itibaren Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’nun kapılarını açtı.

Kurslara yoğun ilgi üzerine 17 Şubat’tan itibaren Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda da başlayan POMEM parkur hazırlık kurslarına katılan adaylar, uzman eğitmenler eşliğinde sınava hazırlanıyor.

EK KONTENJAN BAŞVURULARI 1 MART’TA BAŞLIYOR

Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda verilen fiziki yeterlilik parkur hazırlık kurslarında eğitmenlerin yanı sıra sağlık personeli, temizlik personeli ve hasta nakil aracı da hazır bulunuyor.

Adaylar 20-25 kişilik gruplar halinde 1,5 saat süren antrenmanlarda dayanıklılık, kuvvet, çeviklik-çabukluk, esneklik ve denge-koordinasyon becerilerini gösterirken, yoğun talep nedeniyle 1 Mart 2021 tarihinden itibaren Atatürk Kapalı Spor Salonu için ‘https://parkursursu.ankara.bel.tr/’ internet adresi üzerinden ek kontenjan başvuruları alınmaya başlanacak.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLİYOR

Spor Salonlarına girişte adayların HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümleri yapılıyor.

Antrenmanların sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirten Eğitmen Emrah Halim Deyimli, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda devam eden kursla ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinin gençler için düzenlediği POMEM Hazırlık Kurslarında adaylara elimizden gelen desteği veriyoruz. Haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Eğitmenler olarak onları sınavlara en iyi şekilde hazırlıyor ve polis olmak isteyen adaylarımızı eğitimlere bekliyoruz.”

ADAYLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne yönelik kurslara katılmak istediklerini ancak dışarıda bu kursların çok pahalı olduğunu vurgulayan adaylar, kursları ücretsiz gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Pakize Sorgun: “Harran Üniversitesi’nden mezun oldum. POMEM Hazırlık Kurslarına katılmak için internet üzerinden başvuru yaptım. Kısa sürede olumlu sonuçlandı ve eğitimlere başladım. Bizlere bu imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Ömer Alper Beştaş: “Hacettepe Üniversitesi’nden mezunum polisliğe hazırlanıyorum. POMEM Hazırlık Kursları dışarıda çok pahalı. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun bu kursları ücretsiz düzenliyor. Bu hizmet bizler için çok önemli. Gençlere her konuda destek verdiği için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-İlayda Akçatepe: “Başvurduktan kısa bir süre sonra geri dönüş sağlandı. Emeklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”