BÜYÜKŞEHİR’İN DİKMEN DERESİ’NDE ATIKLA MÜCADELESİ TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde kent sağlığını tehdit eden ve kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf etmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mürsel Uluç Mahallesi Dikmen Deresi’nde gecekondu, çadır ve barakaları tek tek temizleyen Büyükşehir Belediyesi, bölgeden toplam bin 413 kamyon hafriyat çıkardı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden, kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf etmeye devam ediyor.

Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapılara ait atıkları temizleyen Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri son olarak çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan Mürsel Uluç Mahallesi, Dikmen Deresi Mevkii’nde başlattığı atık temizleme çalışmalarını tamamladı.

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BİN 413 KAMYON ATIK BÖLGEDEN TEMİZLENDİ

Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren ortak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Mürsel Uluç Mahallesi Dikmen Deresi Mevkii’nde bin 413 kamyon hafriyat toplandı.

Dikmen Deresi’nde gecekondu, çadır ve barakaların kaldırıldığını ve bölge sakinlerinin rahat bir nefes aldığını belirten Kent Estetiği Daire Atık Projesi Sorumlusu Aysu Kırmızı, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Atık temizliği projesi kapsamında biten çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Şu an içinde bulunduğumuz bölge Mürsel Uluç Mahallesi Dikmen Deresi… Buradaki çalışmamıza ilk başladığımız günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak 198 çadır, baraka ve gecekondu yıkımı gerçekleştirdik. Bundan kaynaklanan bin 413 kamyon çöp ve molozun alımını sağladık.”

AĞUSTOS 2020’DEN İTİBAREN KENT GENELİNDE 12 BİN 610 KAMYON ATIK TOPLANDI

Vatandaşlar tarafından gelen talepler ve Kent Estetiği ekiplerinin tespitleri doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yıllardır halkın sağlığını tehdit eden, kentte görsel kirliliğe neden olan atık ve yıkıntıları bir bir temizlemeyi sürdürüyor.

Yıllardır ihmal edilen noktalarda atıkla mücadeleye devam edileceğine dikkat çeken Kırmızı, “Kent genelinde Ağustos 2020’den itibaren başlatılan ve kararlılıkla devam eden atıkla mücadele projesi kapsamında toplam 12 bin 610 kamyon atık alımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de Ankara’ya ve Ankaralıya yakışır daha temiz, daha yaşanılabilir bir çevre adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.