Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını sonrası toplumsal dayanışma çağrılarını sürdürüyor. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” sözleriyle sosyal medya hesapları üzerinden seslenen Başkan Yavaş, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle Et ve Balık Kurumu’nun stoklarında bulunan 60 bin ton eti Büyükşehir Belediyesine satması çağrısında bulundu.

Başkan Yavaş, Ankaralı yardımseverlere de başlattıkları yardım kampanyası için destek olmaları çağrısı yaptı. Yeni önlemlerle salgın hastalık riskinin önlenmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi farkındalık yaratmak amacıyla kent genelindeki led ekranlar ile cadde ve bulvarlara “Birlikte Başaracağız. Evde kal Ankara” afişleri de astı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise marketlerde hijyen kurallarına ilişkin denetmelerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşlara yaptığı çağrılarla toplumsal dayanışma mesajları veriyor.

Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden yardım kampanyası başlattıklarını açıklayan Başkan Yavaş, tüm yardımseverleri bu kampanyaya katılmaya davet etti.

BAŞKAN YAVAŞ: “EN AZ 500 BİN AİLEYE YETECEK KADAR GIDA STOĞUMUZ VAR”

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara seslenen Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin her türlü senaryolara hazırlıklı olduğunu belirterek, şu mesajları verdi:

“Yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle çoğumuz bu süreci evlerimizde geçirmek zorunda kalıyoruz. Öncelikle bu duruma mutlaka riayet etmenizi, kendi sokağa çıkma yasağınızı kendinize uygulamanızı istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, ortalama 150 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz. Ama belli ki bu süreç nedeniyle bazı iş yerlerimiz yasal olarak da veya kendiliğinden alınan tedbirler gereğince kapalı olmak durumda olacak. Bu nedenle birçok insanımız gelirinden mahrum kalacak. Bu nedenle biz tedbir alarak, en az 500 bin aileye yetecek kadar gıda stoğumuzla hazır bulunuyoruz.”

DAYANIŞMA VE BİRLİK MESAJLARI

Toplumsal dayanışma ve birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulabileceğine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yardım kampanyası başlattıklarını vurgulayarak hem kurumlara hem de yardımseverlere şu çağrıda bulundu:

“Bu arada Tarım ve Ormancılık Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye de bu vesile ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha önceden ithal edilmiş ve Et ve Balık Kurumu’nun stoklarında bulunan 60 bin ton civarındaki eti bedava değil ama belediyelere ucuz miktarda verdiği takdirde malum önümüz Ramazan ve komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesi gereğince biz bunu değerlendirerek, dağıtmak istiyoruz. Sanıyorum bütün belediyelerde bunlardan yararlanacaktır. Devir dayanışma ve birlikte olma günüdür. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Ankaralı yardımseverlerin bu süreçte mağdur olacak insanlara yardımcı olabilmesi için web sayfası üzerinden yardım kampanyası başlattık. Buna da destek olacağınızı umuyorum. Unutmayın gün dayanışma günüdür. Bu süreci hep beraber atlatacağız.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN SOSYAL YARDIM KAMPANYASI

Yardımseverler, Başkan Yavaş’ın yaptığı yardım kampanyası çağrısı kapsamında sosyal dayanışmada kullanılmak üzere hesap numarasına diledikleri miktarda bağış yapabilecek.

Toplanan yardım tutarları özel bir hesapta izlenecek ve sadece bu amaçla kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi, yardım kampanyası rakamlarını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacak.

Gönüllü yardımseverler;

VAKIFBANK TUNALIHİLMİ ŞUBESİ

IBAN: TR11 0001 5001 5800 7309 4012 79 numarası ve hesabı üzerinden (sadece bu amaçla kullanılan hesap numarası) yardımda bulunabilecek.

BAŞKENT ‘EVDEKALANKARA’ AFİŞLERİYLE DONATILDI

Sosyal mesafeyi korumak amacıyla kamusal alanlarda yer yapıştırmaları uygulaması başlatılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla kent geneli koronavirüs salgınıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla afişlerle donatıldı.

“Birlikte Başaracağız. Evde Kal Ankara” yazılı afişler cadde ve bulvarlara asılırken, led ekranlara da yansıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kriz masasında salgın nedeniyle kaygıya sebep olabilecek olası psikolojik problemlere karşı psikologlardan oluşan bir ekip hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal başkanlığında düzenlenen toplantıda 25 kişiden oluşan psikolog ekibinin kriz masasında görev alması kararlaştırıldı.

İki ayrı ekiple hizmet verecek psikologlardan bir kısmı akademik makaleleri esas alarak metinler hazırlayacak, diğer ekip ise toplumu bilinçlendirecek videolar paylaşacak. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire başkanlığı Psikolojik Danışmanlık Şube Müdürlüğünde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Orhan Özel psikolojik destek ekibinin Başkentlilerin koronavirüs salgınından en az hasarla çıkması için çalışacağını belirterek, “Kriz Masasında telefonla destek verecek ekiplerimiz bulunuyor. Bunun haricinde video çekimi yaparak psikolojik olarak halkı bilinçlendirmeyi ve bilimsel çalışmalar ile akademik makaleleri esas alan metinler hazırlamayı planlıyoruz”derken, Uzman Psikolog Esra Altınkaynak, “Koronavirüs ile mücadelede psikolojik tedavinin de son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak psikolojik desteği önemsiyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI’NDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’te İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı genelgeleri kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ankara Zabıtası, “Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arasında boşluk bırakılması” ile açılış-kapanış saatleri genelgesi kapsamında marketlerde denetim yapıyor. Marketleri tek tek denetleyen zabıta ekipleri, genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. “Seç-al” uygulamasının koronavirüs tehdidi kapsamında yasaklandığı konusunda hem marketleri hem de müşterileri uyaran ekipler, marketlere sosyal mesafenin korunması içerikli yer yapıştırmaları ile afişler de asıyor. Denetimlere katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, hem marketlerin hem çalışanlarının hem de vatandaşların hijyen kurallarına uyması gerektiğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Sosyal mesafenin korunması kapsamında kişilerin birbirlerine bir buçuk metreden fazla yaklaşmasını önleyecek uyarı ve çalışmalarımız var. Bunların başında da market gibi vatandaşların topluca bulundukları yerlerde alınacak düzenlemeler geliyor. Bu kapsamda biz de bir takım çalışmalar yaptık. ‘Alışverişten Sonra Lütfen Hemen Evine Dön’ afişlerimizle dikkat çekmek istiyoruz. İşletmelere de bir dezenfektan yerleştirmeleri ve market içinde metrekareye göre yüzde 10 müşteri bulundurabileceğini ihtiva eden bir uyarılarda bulunuyoruz. Genelgeye göre düzenlenmiş, açıkta satılan gıdaların paketlenebilir olanları paketlenmiş, diğerlerinde de müşterilerin görevlilerden yardım istemesini öngören uyarılar var. Artık meyve ve sebzenin elle kontrol edilmesini istemiyoruz. Eldivenli maskeli görevliler paketleme yapıyorlar. İşletmeler de genel bir duyarlılık var. Bu duyarlılığı devam ettirdiğimiz müddetçe biz Başkentimizde bu virüsün yayılmasını ve insanlarımızı enfekte etmesini önleyeceğiz. Esnafa olduğu kadar duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza ve Büyükşehir ekiplerine çok teşekkür ediyorum.”

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI 7/24 DEVAM EDİYOR

BELPLAS A.Ş. temizlik ekipleri kent genelinde 7/24 dezenfeksiyon çalışmalarını yürütürken, esnafların iş yerlerine yönelik taleplerini de geri çevirmiyor.

Toplu taşıma araçları başta olmak üzere dolmuş ve taksiler ile Ankara Toptancı Hali günlük olarak dezenfekte edilirken, son olarak mobilyacıların yoğun olarak yer aldığı Siteler’de de temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekolojik atomizer araçlarıyla Siteler’de dezenfeksiyon yapan Büyükşehir ekiplerine teşekkür eden esnaf İlhan Yıldırımoğlu, “Bu ilaçlama çok iyi oldu. Salgın bu kadar yayılmışken bu ilaçlama için teşekkür ederiz” diye konuşurken, bir başka Siteler esnafı Osman Eyoğlu ise, “Bu ilaçlama çok iyi oldu. Çok faydasının olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız zaten korkuyor. Bu ilaçlama biraz da olsa rahatlattı. Büyükşehir’in bu çalışmasından çok memnunum. Çok teşekkür ederim” dedi.

Başkent’te kağıt toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Zabıta Daire Başkanlıklarına bağlı ekiplerin iş birliğiyle, Çankaya Şirindere Mevkiinde bulunan gecekondu bölgesinde yer alan kağıt, plastik atık ve çöp yığınları bölgeden temizlendi. Halk ve çevre sağlığını korumak amacıyla Şirindere Mevkiinde gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında 3 iş makinesi ve 2 kamyon kullanıldı. Atıkların toplanmasının ardından, bütün bölge 2 ekolojik atomizer aracı tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi.